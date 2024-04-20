أمطار الخير تجذب المتنزهين للخروج والاستمتاع بالأجواء الربيعية في عسير

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جذبت الأجواء الماطرة التي تشهدها منطقة عسير خلال الفترة الحالية المتنزهين ومحبي الطبيعة من الأهالي والمقيمين إلى الخروج للتنزه وارتياد المتنزهات والحدائق العامة، في ظل استمرار هطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة يصحبها زخات من البرد على عدد من المدن والمحافظات في المنطقة.



أجواء عسير بعد هطول الأمطار



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



وأدت غزارة الأمطار إلى جريان الأودية والشعاب وتكون بعض الشلالات الطبيعية التي أصبحت علامة جذب وعشق للمتنزهين لتوثيقها وتداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما أصبح "شارع الفن " الذي يقع وسط مدينة أبها ويتميز بانتشار أشجار الجاكرندا على جنباته، وجهة مفضلة للأهالي والزوار للاستمتاع بمناظرة الخلابة وتوثيق لحظاتهم مع أطفالهم خلال تساقط الأزهار البنفسجية وتكوين لوحة جمالية خلابة .عدسة " واس" التقطت العديد من المشاهد من شارع الفن وبعض الحدائق والمتنزهات العامة وكذلك هطول الأمطار وتكون الشلالات الطبيعية في بعض وديان المنطقة .هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.