أمطار الخريف تحول سهول عسير إلى اللون الأخضر

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ساهمت الأمطار التي هطلت على منطقة عسير خلال الأسابيع الماضية , في اكتساء الأرض بالغطاء النباتي الكثيف , مما وفر كميات كبيرة من الغذاء والمأوى للكائنات الحية والمواشي. اضافة اعلان



سهول عسير تكتسي بالأخضر



وأظهرت لقطات وصور في السهول الواقعة بين محافظتي المجاردة وبارق - شمال غرب منطقة عسير - والمعروفة محليا بـ" خبت آل حجري" , جمال الطبيعية التي تحولت إلى بساط من اللون الأخضر.



يذكر أن سهول تهامة عسير تعدّ من أخصب المواقع زراعيًا وبيئيًا , وتحتوي على عشرات الأنواع من النباتات والحيوانات البرية التي تعزز التوازن البيئي.



وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، أمس الأربعاء، تحذيرًا من أمطار خفيفة ورياح نشطة وأتربة مثارة على منطقتى مكة المكرمة والرياض.

أمطار وأتربة مثارة على مكة والرياض وهذه المناطق



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة الحدود الشمالية وتشمل"طريف وعرعر".2 - منطقة الرياض وتشمل "الأفلاج الرين والقويعية وعفيف والسليل ووادي الدواسر".3 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل"الرايس وينبع والحناكية والمهد".4 – منطقة مكة المكرمة وتشمل"العرضيات والقنفذة والخرمة والمويه وتربة ورنيه".5 - منطقة الجوف وتشمل "القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل".6 - المنطقة الشرقية وتشمل "الأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة".7 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.8 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.9 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.