أمطار الباحة ترفع الطاقة الاستيعابية لـ47 سدًا بأكثر من 3 ملايين 3م

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كشف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة أن مجموع الوارد من السيول لـ 47 سدًا بمختلف محافظات المنطقة في قطاع السراة وتهامة تجاوز أكثر من 3,585,379 م٣ جراء هطول الأمطار على مدى الأسبوع الماضي، وفيضان بعضها بعد وصولها إلى سعتها التخزينية من مياه الأمطار. اضافة اعلان





السدود في الباحة



منطقة الباحة



وتخضع السدود بمنطقة الباحة للإشراف والمتابعة من فرق مختصة من الفرع على مدار الساعة، وفقًا للخطط التشغيلية حسب أهداف وسياسات الوزارة للمحافظة على ثروة المياه التي يتم حجزها ومن ثم ترشيدها والاستفادة منها لأغراض الزراعة التي تعتمد على الأمطار الموسمية.تجدر الإشارة إلى أن كثيرًا من السدود بالمنطقة تتحول على مدار العام إلى متنزهات سياحية جاذبة للزوار والسواح من داخل وخارج المنطقة.وفي وقت سابق، شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ اليوم, هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى خفيفةٍ مصحوبةٍ بعواصف رعدية شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق وبني حسن والقرى والمندق والمخواة ، والمراكز التابعة لها، وعددًا من متنزهاتها، سالتْ على أثرها عدد من الأوديةِ والشعاب وارتوتْ الأرضُ.جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.