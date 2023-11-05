الأحد، 21 ربيع الثاني 1445 ، 05 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أمطار الباحة ترفع الطاقة الاستيعابية لـ47 سدًا بأكثر من 3 ملايين 3م

امطار الباحة -
الباحة
أ أ
كشف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة أن مجموع الوارد من السيول لـ 47 سدًا بمختلف محافظات المنطقة في قطاع السراة وتهامة تجاوز أكثر من 3,585,379 م٣ جراء هطول الأمطار على مدى الأسبوع الماضي، وفيضان بعضها بعد وصولها إلى سعتها التخزينية من مياه الأمطار.اضافة اعلان

السدود في الباحة

وتخضع السدود بمنطقة الباحة للإشراف والمتابعة من فرق مختصة من الفرع على مدار الساعة، وفقًا للخطط التشغيلية حسب أهداف وسياسات الوزارة للمحافظة على ثروة المياه التي يتم حجزها ومن ثم ترشيدها والاستفادة منها لأغراض الزراعة التي تعتمد على الأمطار الموسمية.
تجدر الإشارة إلى أن كثيرًا من السدود بالمنطقة تتحول على مدار العام إلى متنزهات سياحية جاذبة للزوار والسواح من داخل وخارج المنطقة.

منطقة الباحة

وفي وقت سابق، شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ اليوم, هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى خفيفةٍ مصحوبةٍ بعواصف رعدية شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق وبني حسن والقرى والمندق والمخواة ، والمراكز التابعة لها، وعددًا من متنزهاتها، سالتْ على أثرها عدد من الأوديةِ والشعاب وارتوتْ الأرضُ.
جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

اقرأ أيضا

الشرطة
7:52 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

في هذه المناطق.. ضربات نوعية تٌسقط مروجي السموم والمخدرات

الجوازات
7:45 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

توضيح مهم من "الجوازات" بشأن طريقة سداد رسوم جواز السفر إلكترونيا

امطار - جازان - عسير - انذار احمر
7:16 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

أمطار غزيرة على جازان .. وتحذيرات للمواطنين من النزول

النيابة العامة - جديد
7:03 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. السجن وغرامة تصل لـ 30 مليون ريال .. النيابة العامة تحذر من ارتكاب هذه المخالفة

اقرأ أيضا

كفيلة تكشف لعاملة عن مفاجأة غير متوقعة (فيديو)

شاهد.. أمطار غزيرة على المندق وشرق مكة

تنبيه من الأرصاد على المدينة المنورة وأمطار على حائل

المملكة تحقق مستوى قياديًّا في النضج التنظيمي الرقمي

هل أجهزة الجوال معفاة من الرسوم الجمركية؟ الزكاة توضح

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

تعليم تبوك 8:31 م السبت، 28 أكتوبر 2023

قرار بتعليق الدراسة في مدارس تبوك وتيماء.. غداً

القحطاني - متحدث الارصاد 7:21 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

هؤلاء الأشخاص المسموح لهم فقط بالحديث عن الطقس

المركز الوطني للأرصاد 4:34 م السبت، 21 أكتوبر 2023

المدينة التي سجلت أعلى درجة حرارة اليوم بالمملكة

2023-10-15_17-20-42 5:10 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

عاصفة رملية تصل شمال المملكة.. وتحذير عاجل من الأرصاد (فيديو)

اقرأ أيضا

العمرة
5:36 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

احذر الأطعمة الثقيلة .. 7 استعدادات مسبقة تسهّل عليك العمرة

وزارة النقل
5:30 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

"النقل": قفزات كبرى وغير مسبوقة في المنظومة والخدمات اللوجستية

أخبار السعودية
4:54 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. قائمة المحظورات الإعلامية وعقوبتها و65 ألف فرصة وظيفية للخريجين

675656
4:45 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

شاهد.. قوة سيول شعيب الثميلة بالحلوة في حوطة بني تميم بالرياض

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن - ريال
8:27 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

متى يتم إيداع الدعم في حال تغيير الآيبان البنكي؟ حساب المواطن يوضح

حساب مواطن
8:04 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. هل يمكن للأم أن تكون العائل في حساب المواطن والزوج تابع لها؟

الشرطة
7:52 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

في هذه المناطق.. ضربات نوعية تٌسقط مروجي السموم والمخدرات

الجوازات
7:45 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

توضيح مهم من "الجوازات" بشأن طريقة سداد رسوم جواز السفر إلكترونيا

النيابة العامة - جديد
7:03 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. السجن وغرامة تصل لـ 30 مليون ريال .. النيابة العامة تحذر من ارتكاب هذه المخالفة

فيديو
6:52 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

كفيلة تكشف لعاملة عن مفاجأة غير متوقعة (فيديو)