أمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال.. نصائح لاتفونك حول الأعراض وطرق العلاج

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قدمت الدكتورة لورا سانتوس، المديرة المساعدة لقسم الرعاية الحرجة للأطفال في مستشفى هاسنفيلد للأطفال في جامعة نيويورك لانجون بالولايات المتحدة، نصائح مهمة للآباء حول كيفية رعاية الأطفال المصابين بأمراض الجهاز التنفسي، والمساعدة على التعافي منها. اضافة اعلان





حصول الأطفال على لقاح الأنفلونزا



كيف تعرف ما إذا كان طفلك مصابًا بنزلة برد أو أنفلونزا أو الفيروس المخلوي التنفسي أو كوفيد؟



الفيروس المخلوي التنفسي



متى يجب استشارة طبيب الأطفال، وما الذي يمكن أن تفعليه في المنزل؟



السعال الليلي



وقالت ردًا على سؤال حول توقيت حصول الأطفال على لقاح الأنفلونزا: "يمكن أن يحدث نشاط الأنفلونزا في أواخر شهر مايو، وغالبًا ما يصل إلى ذروته في شهر فبراير، لذا فإن تطعيم طفلك في أي وقت خلال الموسم يمكن أن يمنعه من الإصابة بالمرض والتغيب عن المدرسة".وأضافت، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست": "بشكل عام، من الآمن أن يحصل الأطفال على معظم اللقاحات حتى لو كانوا يعانون من الحمى أو المرض الخفيف".وتابعت: "قد يؤدي الحصول على التطعيم أيضًا إلى حماية الأشخاص المحيطين بك غير المؤهلين للحصول على لقاح الأنفلونزا، مثل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة".أوضحت الدكتورة سانتوس:" يمكن أن تتشابه أمراض الجهاز التنفسي لأن الأعراض متشابهة: سيلان الأنف والعطس والسعال والحمى. قد يكون من الصعب التمييز بينهما بناءً على الأعراض وحدها".وأشارت إلى أن هناك بعض الاختلافات الرئيسية، مشيرة إلى أن أعراض الأنفلونزا تكون أكثر حدة، وتبدأ فجأة وتسبيب قشعريرة وآلام في العضلات أو الجسم.ونصحت في حال الشك في إصابة طفلك بالأنفلونزا، باستشارة طبيب الأطفال، حيث يخضع لاختبارات خاصة يمكنها الكشف عن فيروسات الأنفلونزا، وتتوفر خيارات العلاج التي تعمل بشكل أفضل عندما تبدأ خلال 48 ساعة من ظهور الأعراض الأولى.وذكرت الدكتورة سانتوس أن "في معظم الأطفال، يكون الفيروس المخلوي التنفسي مرضًا خفيفًا يشبه نزلات البرد. يميل إلى أن يكون أكثر خطورة بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين".وقالت إنه "يمكن أن يسبب مرضًا شديدًا عند الرضع الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر وكذلك الأطفال الذين يعانون من حالات طبية مزمنة".وبينت الطبيبة، أن الصفير هو أحد أعراض الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي لدى الأطفال الأكبر سنًا، داعية إلى فحص أي صعوبات في التنفس من قبل الطبيب على الفور.وتابعت: "إذا كنت تشك في الإصابة بكوفيد-19، فيمكن استخدام الاختبارات المنزلية بأمان على الأطفال"، ناصحة في حال ثبوت إصابته بإبقاء الطفل في المنزل للتعافي ومنع المحيطين به من الإصابة بالمرض.في حين أن كل شهقة أو عطس لا تتطلب زيارة طبيب أطفال، كما تقول الدكتورة سانتوس، إلا أنها رأت أنه من الحكمة مراقبة الأعراض الأكثر خطورة. إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في التنفس، أو لا يستطيع الأكل أو الشرب، أو لا يتبول بسبب الجفاف أو لا يستجيب، يجي طلب الرعاية الطبية الفورية.وأشارت إلى أن العديد من الأطفال يتحسنون باستخدام العلاجات في المنزل، لافتة إلى أنه في حال كان الطفل يعاني من انسداد الأنف، يجب التأكد من أنه رطب، مما قد يساعد على تخفيف المخاط.ونصحت الطبيبة باستخدام حقنة لاستخراج المخاط الزائد من أنف الطفل، أو تجربة رذاذ الأنف الملحي الذي لا يستلزم وصفة طبية، كما يمكن أن يساعد تنظيف المخاط الطفل على التنفس، لكنها حذرت من إدخال أي شيء عميق في تجويف الأنف.وإذا كان السعال الليلي يمنع طفلك من الحصول على راحة جيدة أثناء الليل، نصحت الدكتورة سانتوس بتجربة استخدام جهاز ترطيب الهواء البارد في غرفته مع عقار الأسيتامينوفين لتقليل آلام العضلات التي يمكن أن تحدث بسبب السعال، محذر من إعطاء أدوية السعال والبرد دون وصفة طبية للرضع والأطفال الصغار، لأنها "غير فعالة وقد تسبب آثارًا جانبية خطيرة".كما حثت على منح الطفل الراحة وشرب الكثير من السوائل، والحصول على دواء مخفض لحمى الرضع أو الأطفال دون وصفة طبية لتخفيف الألم وكسر الحمى.وبينت أن ارتداء الملابس الخفيفة يمكن أن يساعد في إبقاء الطفل مرتاحًا، كما أن احتضانه أو وضع بطانية أو سترة مفضلة لا يشكل ضررًا عليه.