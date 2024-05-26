أمانة منطقة عسير تعلن عن فرص استثمارية بالظهران

أ أ
طرحت أمانة منطقة عسير؛ ممثلة في بلدية محافظة ظهران الجنوب، 9 فرص استثمارية, وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".
أنشطة تجارية:وتتضمن الفرص المطروحة أنشطة تجارية متعددة الاستخدامات، وأنشطة سياحية ورياضية وترفيهية.
ودعت الأمانة الراغبين في الاستثمار والاطلاع على الفرص وتفاصيل المنافسة إلى الدخول من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".
فرص استثمارية بالباحة:وفي وقت سابق، طرحت أمانة منطقة الباحة ممثلة في وكالة الاستثمار والتخصيص والبلديات التابعة لها، أكثر من 260 فرصة استثمارية مؤقتة في مواقع متعددة خلال موسم صيف العام الحالي، للراغبين في الاستثمار عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".
وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط, أن الفرص الاستثمارية المتاحة تشمل العديد من المواقع الخاصة بالمهرجانات والفعاليات الترفيهية والسياحية ودور الإيواء المتنقلة وغيرها من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الأفراد والأسر المنتجة وغيرهم من أبناء وبنات الوطن.