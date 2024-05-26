الأحد، 18 ذو القعدة 1445 ، 26 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أمانة منطقة عسير تعلن عن فرص استثمارية بالظهران

أمانة عسير
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
طرحت أمانة منطقة عسير؛ ممثلة في بلدية محافظة ظهران الجنوب، 9 فرص استثمارية, وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

أنشطة تجارية:اضافة اعلان

وتتضمن الفرص المطروحة أنشطة تجارية متعددة الاستخدامات، وأنشطة سياحية ورياضية وترفيهية.
ودعت الأمانة الراغبين في الاستثمار والاطلاع على الفرص وتفاصيل المنافسة إلى الدخول من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".

فرص استثمارية بالباحة:

وفي وقت سابق، طرحت أمانة منطقة الباحة ممثلة في وكالة الاستثمار والتخصيص والبلديات التابعة لها، أكثر من 260 فرصة استثمارية مؤقتة في مواقع متعددة خلال موسم صيف العام الحالي، للراغبين في الاستثمار عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".
وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط, أن الفرص الاستثمارية المتاحة تشمل العديد من المواقع الخاصة بالمهرجانات والفعاليات الترفيهية والسياحية ودور الإيواء المتنقلة وغيرها من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الأفراد والأسر المنتجة وغيرهم من أبناء وبنات الوطن.

خطة الأمانة الموسمية:

وأكد أنَّ هذه الفرص الاستثمارية تأتي ضمن خطة الأمانة الموسمية، واستعداداتها لاستقبال الأعداد الكبيرة من الزوار والسائحين خلال موسم الصيف للعام الحالي، وضمن جهود الأمانة والبلديات التابعة لها لتعزيز مفاهيم الاستثمار وتقديم التسهيلات المتاحة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030م، التي تؤكّد أنَّ الاستثمار في الإنسان والمكان هو عصب الاقتصاد الجديد بما يعزّز الاقتصاد المحلي، داعياً المستثمرين والمهتمين ورواد الأعمال للاطلاع على تفاصيل الفرص ومعلوماتها عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

اقرأ أيضا

عاجل.. أخبار السعودية.. موعد إيداع الضمان الاجتماعي لشهر مايو وبداية العام الدراسي الجديد 1446هـ

مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج

تجري أنهارًا.. شاهد السيول المتدفقة شمال غرب أبها

تصل إلى 10.000 ريال.. "المرور" تحذر من غرامة القيادة تحت تأثير ممنوعات أو مخدرات أو عقاقير

ضبط 450 كيلوجرامًا.. ضربة قاصمة لتجار السموم ومهربي المخدرات

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

فايزر 8:15 م الإثنين، 29 أبريل 2024

شركة فايزر السعودية تحصل على اعتماد "أفضل بيئة عمل بالمملكة

أخبار السعودية 5:03 م الإثنين، 29 أبريل 2024

أخبار السعودية.. قيمة استحقاق الضمان الاجتماعي وحقيقة تأثير "تمهير" على حساب المواطن

أمير الرياض 2:41 م الإثنين، 29 أبريل 2024

ترقيات مهمة.. قرار لأمير الرياض بشأن ٢٣٨ موظفًا من منسوبي الإمارة

النيابة العامة 2:02 م الإثنين، 29 أبريل 2024

عاجل.. التستر وغسل الأموال يطيح بوافد و3 مواطنين لإخفائهم 200 مليون ريال