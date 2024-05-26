أمانة منطقة عسير تعلن عن فرص استثمارية بالظهران

أنشطة تجارية: اضافة اعلان



فرص استثمارية بالباحة:



خطة الأمانة الموسمية:



طرحت أمانة منطقة عسير؛ ممثلة في بلدية محافظة ظهران الجنوب، 9 فرص استثمارية, وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".وتتضمن الفرص المطروحة أنشطة تجارية متعددة الاستخدامات، وأنشطة سياحية ورياضية وترفيهية.ودعت الأمانة الراغبين في الاستثمار والاطلاع على الفرص وتفاصيل المنافسة إلى الدخول من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".وفي وقت سابق، طرحت أمانة منطقة الباحة ممثلة في وكالة الاستثمار والتخصيص والبلديات التابعة لها، أكثر من 260 فرصة استثمارية مؤقتة في مواقع متعددة خلال موسم صيف العام الحالي، للراغبين في الاستثمار عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط, أن الفرص الاستثمارية المتاحة تشمل العديد من المواقع الخاصة بالمهرجانات والفعاليات الترفيهية والسياحية ودور الإيواء المتنقلة وغيرها من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الأفراد والأسر المنتجة وغيرهم من أبناء وبنات الوطن.وأكد أنَّ هذه الفرص الاستثمارية تأتي ضمن خطة الأمانة الموسمية، واستعداداتها لاستقبال الأعداد الكبيرة من الزوار والسائحين خلال موسم الصيف للعام الحالي، وضمن جهود الأمانة والبلديات التابعة لها لتعزيز مفاهيم الاستثمار وتقديم التسهيلات المتاحة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030م، التي تؤكّد أنَّ الاستثمار في الإنسان والمكان هو عصب الاقتصاد الجديد بما يعزّز الاقتصاد المحلي، داعياً المستثمرين والمهتمين ورواد الأعمال للاطلاع على تفاصيل الفرص ومعلوماتها عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".