أمانة مكة تهدد بغلق معارض السيارات بعكيشية لهذه الأسباب

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هددت أمانة مكة
المكرمة بإغلاق معارض السيارات بحي العكيشية، وذلك لعدم وجود رخصة نشاط فيها.
ووضعت الأمانة إشعار ضبط وإثبات مخالفة بلدية على واجهة جميع المعارض، مطالبة بضرورة مراجعة بلدية جنوب مكة المكرمة.
في المقابل عزا
عدد من أرباب معارض السيارات سبب عدم وجود رخصة إلى المستثمر، الذي لا يملك بدوره
تراخيص.
سبب عدم وجود
رخصة في المعارض
لافتين إلى أن كثيرا من الخدمات الأساسية مغيبة من كهرباء عامة، وخدمات الكترونية ونحوها، وفقا لـ صحيفة "مكة".
وطالبوا الجهات
المعنية بالنظر في حالهم وتسهيل الأمر عليهم للحصول على رخصة ممارسة النشاط.
تسهيل رخصة
ممارسة النشاط
شروط ترخيص صالة بيع السيارات1ـ المساحة 1600 والآن هناك تعديل من الشؤون
القروية والبلدية.
2ـ لا يزيد مساحة البناء عن 40% من المساحة الاجمالية للمعرض
3ـ يكون على شارع تجاري
4ـ المدخل والمخارج على الشارع التجاري فقط.
5ــ يشترط الحصول على ترخيص من المرور ومن الدفاع المدني قبل الترخيص من البلدية للبناء.
6ـ ارتفاع الصالة لا يتجاوز 5 أمتار.
7ـ متطلبات السلامة من الدفاع المدني ويمكنك تحميل ملف في الاسفل بها جميع الشروط المطلوبة.