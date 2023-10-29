الأحد، 14 ربيع الثاني 1445 ، 29 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أمانة مكة تهدد بغلق معارض السيارات بعكيشية لهذه الأسباب

امانة مكة
أمانة مكة المكرمة
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هددت أمانة مكة المكرمة بإغلاق معارض السيارات بحي العكيشية، وذلك لعدم وجود رخصة نشاط فيها.
ووضعت الأمانة إشعار ضبط وإثبات مخالفة بلدية على واجهة جميع المعارض، مطالبة بضرورة مراجعة بلدية جنوب مكة المكرمة.اضافة اعلان


سبب عدم وجود رخصة في المعارض

في المقابل عزا عدد من أرباب معارض السيارات سبب عدم وجود رخصة إلى المستثمر، الذي لا يملك بدوره تراخيص.
لافتين إلى أن كثيرا من الخدمات الأساسية مغيبة من كهرباء عامة، وخدمات الكترونية ونحوها، وفقا لـ صحيفة "مكة".


تسهيل رخصة ممارسة النشاط

وطالبوا الجهات المعنية بالنظر في حالهم وتسهيل الأمر عليهم للحصول على رخصة ممارسة النشاط.

شروط ترخيص صالة بيع السيارات

1ـ المساحة 1600 والآن هناك تعديل من الشؤون القروية والبلدية.
2ـ لا يزيد مساحة البناء عن 40% من المساحة الاجمالية للمعرض
3ـ يكون على شارع تجاري
4ـ المدخل والمخارج على الشارع التجاري فقط.
5ــ يشترط الحصول على ترخيص من المرور ومن الدفاع المدني قبل الترخيص من البلدية للبناء.
6ـ ارتفاع الصالة لا يتجاوز 5 أمتار.
7ـ متطلبات السلامة من الدفاع المدني ويمكنك تحميل ملف في الاسفل بها جميع الشروط المطلوبة.

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