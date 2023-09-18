"أمانة مكة" تمكن أصحاب المنشآت التجارية من تقييمها ذاتيا عبر "بلدي"

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مكَّنت أمانة العاصمة المقدسة أصحاب المنشآت التجارية من تقييم منشآتهم ذاتياً عبر "منصّة بلدي"، للتحقق من امتثالها للاشتراطات البلدية. اضافة اعلان

وتهدف الخدمة إلى رفع مستوى الوعي لدى أصحاب المنشآت بالمتطلبات والاشتراطات البلدية، وتعزيز امتثال المنشآت للحصول على شهادة إتمام التقييم الذاتي.

وتسعى الخدمة إلى دعم أصحاب المنشآت لتقديم خدماتهم بجودة وموثوقية.





رفع معدل الامتثال





استقبال الصكوك الزراعية





الصكوك السكنية والتعمير البشري



وتحرص الأمانة من خلال الخدمة إلى الإسهام في رفع معدل الامتثال للاشتراطات البلدية؛ وذلك من خلال توعية أصحاب المنشآت التجارية بالاشتراطات البلدية الخاصة بأنشطتهم.وتعمل على تعريفهم بمقدار الغرامات المترتبة على تدني مستوى الامتثال، وحمايتهم من الوقوع في المُخالفات.نفت أمانة العاصمة المقدسة، عملية البدء في استقبال المواطنين أصحاب الصكوك الزراعية الراغبين في تعديلها للاستعمال السكني لاستكمال طلباتهم.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، أن ذلك لمن لديهم معاملات سابقة بالأمانة مكتملة الإجراءات.وأشار إلى أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة من قبل الوزارة، ولم يصدر أي توجيه حتى الآن بالبدء في استقبال الطلبات.وتتخذ الصكوك الزراعية الشكل الزراعي القائم على المحاصيل والاستثمار الزراعي من الدرجة الأولى، أما الصكوك السكنية فهي قائمة على التعمير البشري والسكني.ونظرًا لكونها تعج بالمواطنين والحجاج والمعتمرين من داخل وخارج المملكة، فإن الطلب على العقارات في مكة المكرمة كبير جدًا.وسمحت أمانة العاصمة المقدسة في السابق لأصحاب الصكوك الزراعية الراغبين في تعديلها للاستعمال السكني، إلى مراجعة إدارة التخطيط الحضري بـأمانة العاصمة المقدسة لاستكمال طلباتهم.ويسمح هذا لمن لديه أراضي زراعية ويرغب في بناء عقارات عليها سيتمكن من فعل ذلك، وذلك في خطوة تستهدف سد الفجرة الكبيرة بين العرض والطلب في العاصمة المقدسة.