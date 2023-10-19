الخميس، 04 ربيع الثاني 1445 ، 19 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أمانة مكة تطبق الإجراءات على مخالفات اشتراطات لوحات المحالّ والمنشآت التجارية

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أمانة العاصمة المقدسة
أ أ
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أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، أنها تعمل على تطبيق جدول جزاءات المخالفات البلدية، التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مؤخرًا.اضافة اعلان
 وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني, أن ما يتعلق بقسم مخالفات اشتراطات لوحات المحالّ والمنشآت التجارية، والمتفرع من المجموعة الأولى من مجموعات المخالفات المصنفة في جدول الجزاءات المحدث للمخالفات البلدية.

مهلة تصل إلى 14 يومًا

 وأضاف أنه تم تقُسيم هذا القسم لأربع مخالفات، وجميعها غير جسيمة، حيث ينطبق عليها مبدأ التنبيه قبل تطبيق الغرامة وإعطاء المخالف مهلة تصل إلى 14 يومًا حتى تُزال المخالفة، ومن ثم تُطبق الغرامة في حال عدم إزالتها.

أهم المخالفات المشمولة

 وبين أن المخالفات المشمولة في هذا القسم هي عدم مطابقة اللوحة التجارية لبيانات الترخيص أو عدم مطابقتها للمواصفات والاشتراطات، وعدم إزالة اللوحة التجارية بعد إلغاء الترخيص وتسليم الموقع بحالة جيدة، وإعادة الوضع لما كان عليه قبل التركيب، وأخيرًا عدم صيانة أو إصلاح اللوحات التجارية التالفة.

غرامات من 200 إلى 4000 ألف ريال

 وأشار إلى أن قيمة غرامات هذه المخالفات تتراوح من 200 ريال، وقد تصل إلى 4000 ريال حسب نوع المخالفة وحسب تصنيف الأمانة، وقد تتضاعف في حالة التكرار حتى تصحح المخالفة.

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