أمانة مكة تستقبل طلبات متعهدي إعاشة العمرة والحج

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دعت أمانة مكة المكرمة متعهدي الإعاشة الراغبين
في تأهيل منشآتهم لموسمي الحج والعمرة للعام 1445، إلى سرعة تقديم طلبات الإعاشة.
وأوضحت الأمانة أن استقبال الطلبات مستمر حتى الثاني من شهر جمادى الآخرة 1445 من خلال الرابط: https://cic-eportal.com.
وطالبت الراغبين في التقديم استيفاء
المتطلبات واستكمال الإجراءات التي تخول أصحاب تلك المنشآت في تقديم خدمات الإعاشة
والتموين لهذا العام، لضمان اختيار أفضل المتعهدين المتخصصين في هذا المجال.
استيفاء المتطلبات والإجراءات
كما أعلنت أمانة مكة المكرمة عن استمرار
إستقبال طلبات تأهيل متعهدي الإعاشة لموسمي الحج والعمرة للعام 1445 هـ.
تأهيل متعهدي الإعاشة
وقالت إنه على متعهدي مطابخ الإعاشة سرعة إستكمال متطلبات التأهيل لشركاتهم.
وقبل أسابيع، بدأت لجنة إسكان الحجاج بأمانة
مكة المكرمة في استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج للعام 1445هـ
وذلك عبر المكاتب الهندسية المعتمدة لهذا العام.
إسكان الحجاج في مكة المكرمة
وطالبت اللجنة من ملاك ومستثمري المباني المعدة لإسكان الحجاج سرعة التقدم إلى المكاتب الهندسية المعتمدة لإنهاء استخراج التصاريح.