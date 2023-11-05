أمانة مكة تستقبل طلبات متعهدي إعاشة العمرة والحج

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دعت أمانة مكة المكرمة متعهدي الإعاشة الراغبين في تأهيل منشآتهم لموسمي الحج والعمرة للعام 1445، إلى سرعة تقديم طلبات الإعاشة. اضافة اعلان

وأوضحت الأمانة أن استقبال الطلبات مستمر حتى الثاني من شهر جمادى الآخرة 1445 من خلال الرابط: https://cic-eportal.com.





استيفاء المتطلبات والإجراءات





تأهيل متعهدي الإعاشة





إسكان الحجاج في مكة المكرمة





تفعيل جدول الجزاءات عن المخالفات البدلية



تصنيف المنشآت حسب الأمانات والبلديات



وطالبت الراغبين في التقديم استيفاء المتطلبات واستكمال الإجراءات التي تخول أصحاب تلك المنشآت في تقديم خدمات الإعاشة والتموين لهذا العام، لضمان اختيار أفضل المتعهدين المتخصصين في هذا المجال.كما أعلنت أمانة مكة المكرمة عن استمرار إستقبال طلبات تأهيل متعهدي الإعاشة لموسمي الحج والعمرة للعام 1445 هـ.وقالت إنه على متعهدي مطابخ الإعاشة سرعة إستكمال متطلبات التأهيل لشركاتهم.وقبل أسابيع، بدأت لجنة إسكان الحجاج بأمانة مكة المكرمة في استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج للعام 1445هـ وذلك عبر المكاتب الهندسية المعتمدة لهذا العام.وطالبت اللجنة من ملاك ومستثمري المباني المعدة لإسكان الحجاج سرعة التقدم إلى المكاتب الهندسية المعتمدة لإنهاء استخراج التصاريح.كما فعّلت أمانة مكة النسخة المحدَّثة من جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرًا، والمتضمنة عددًا من المخالفات في مختلف المجالات.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة مكة، أسامة زيتوني، أن ما يختص بالجزئية المتعلّقة بمخالفات الاشتراطات والتجهيزات الخاصة بالمحال والمنشآت التجارية، فقد تمّ تصنيف المنشآت بحسب الأمانات والبلديات.