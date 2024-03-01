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أمانة مكة تُبشر أصحاب المباسط الشعبية بقرار جديد خلال رمضان

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متحدث أمانة العاصمة المقدسة
أ أ
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قال متحدث أمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني: إن المباسط الشعبية تميز أجواء مكة المكرمة الرمضانية.

أمانة مكة تُبشر أصحاب المباسط الشعبيةاضافة اعلان

وأوضح في تصريحات لـ"الإخبارية"، أن الأمانة قررت إتاحة فرص للمواطنين؛ لتأجير المواقع بطرق نظامية وصحية.


وأضاف أن أمانة مكة بدأت في استقبال طلبات تراخيص المباسط الشعبية في شهر رمضان، لما تمثله من إضفاء أجواء روحانية خلال الشهر المبارك.

المباسط الشعبية ميزة رمضانية لمكة وجميع المناطق

وأشار إلى أن المباسط الشعبية هي ميزة رمضانية لمكة وجميع مناطق ومدن المملكة، حيث نقدم أشهى وأفضل وأجمل المأكولات الشعبية والحلويات والمشروبات المكية.

وأكد أنه تقرر إتاحة هذه المباسط الشعبية بشكل منظم في رمضان، مبينًا أنها تحظى بإقبال كبير من الأهالي والسكان وزوار البلد الحرام كعادة سنوية اعتادها الجميع في رمضان.


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