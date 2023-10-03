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صحيفة تواصل الالكترونية

أمانة مكة تبدأ تنفيذ قرار تغطية المباني تحت الإنشاء

تغطية المباني
تغطية المباني تحت الإنشاء
أ أ
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بهدف المحافظة على المظهر العام وضمان وقاية الموقع وتفادي ما قد يحدث من أضرار، بدأت أمانة العاصمة المقدسة العمل في تنفيذ قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضرورة تغطية المباني تحت الإنشاء التي تقع على الطرق التجارية. اضافة اعلان


الالتزام بالإجراءات لتفادي الغرامات

وأوضح المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني أن الأمانة دعت إلى ضرورة الالتزام بتلك الإجراءات لتفادي ما قد يترتب عليها من غرامات.
مفيداً أنه بدأ العمل بهذا القرار ابتداءً من 27 سبتمبر الماضي، بوصفه إجراءً وقائياً واحترازياً للمباني النظامية تحت الإنشاء، بما يضمن سلامة ووقاية المباني والمواقع المحيطة بها.


المعايير والمواصفات الفنية لتغطية المباني

وأضاف أن الأمانة وضعت عدداً من المعايير والمواصفات الفنية لتغطية المباني أثناء الإنشاء، منها التغطية الكاملة للمباني تحت الإنشاء من الخارج بشباك منسوج والالتزام بمتطلبات السلامة عند إنشاء السقالات وفق الكود السعودي.


حماية العاملين والمارة من الأعمال الإنشائية

وأشار زيتوني إلى أن ذلك يهدف لعزل منطقة الأعمال عن الطرق ومستخدميها وحماية العاملين والمارة من الأعمال الإنشائية في المشروع، إضافة إلى معالجة التشوه البصري على الشوارع التجارية في المدينة.

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