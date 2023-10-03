أمانة مكة تبدأ تنفيذ قرار تغطية المباني تحت الإنشاء

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بهدف المحافظة على
المظهر العام وضمان وقاية الموقع وتفادي ما قد يحدث من أضرار، بدأت أمانة العاصمة المقدسة العمل في تنفيذ
قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضرورة تغطية المباني تحت الإنشاء
التي تقع على الطرق التجارية.
وأوضح المتحدث باسم
أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني أن الأمانة دعت إلى ضرورة الالتزام بتلك
الإجراءات لتفادي ما قد يترتب عليها من غرامات.
الالتزام بالإجراءات لتفادي الغرامات
مفيداً أنه بدأ العمل بهذا القرار ابتداءً من 27 سبتمبر الماضي، بوصفه إجراءً وقائياً واحترازياً للمباني النظامية تحت الإنشاء، بما يضمن سلامة ووقاية المباني والمواقع المحيطة بها.