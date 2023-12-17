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"أمانة حائل" تدعو مُلّاك المباني إلى هذا الأمر الهام

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أمانة حائل
أ أ
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دعت أمانة منطقة حائل مُلّاك المباني إلى إصدار "شهادة الامتثال"، بهدف تعزيز جهود تحسين المشهد الحضري بالمنطقة بما يتوافق مع متطلبات شهادة الامتثال وبرامجه.اضافة اعلان

تنمية مدن المملكة وأنسنتها

وأوضح تأن ذلك يأتي بهدف تحقيق حياة عامرة وصحية للجميع، وذلك ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، للإسهام بشكل فعّال في تنمية مدن المملكة وأنسنتها، وتعزيز جودة الحياة في المدن.

المحاور المستهدفة

وأضافت أن المحاور المستهدفة ومواقع امتثال المباني تشمل واجهة المبنى للاشتراطات النظامية، للحصول على شهادة امتثال المباني قبل انتهاء الفترة التصحيحية المقررة بإصدار شهادة الامتثال خلال المهلة التصحيحة قبل 6 / 8 / 1445هـ.

متطلبات إصدار شهادة الامتثال

 وبيّنت الأمانة أن إصدار الشهادة يتطلب معايير محددة تضمن مطابقة تلك المباني للحد الأدنى من معالجات التشوه البصري وفق ما جاء في الدليل المحدث لإجراءات إصدار شهادة امتثال المباني بهدف ضمان التزام ملاّك المباني وملاّك حق الانتفاع للمباني الواقعة على الشوارع المحددة في المستكشف الجغرافي بعدم استحداث عناصر ومكونات مخالفة للترخيص للحد من التشوهات البصرية في تلك المباني والارتقاء بجودة المشهد الحضري في المدن تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي ومدن حضرية وصحية.

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