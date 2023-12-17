"أمانة حائل" تدعو مُلّاك المباني إلى هذا الأمر الهام

أ أ
دعت
أمانة منطقة حائل مُلّاك المباني إلى إصدار "شهادة الامتثال"، بهدف
تعزيز جهود تحسين المشهد الحضري بالمنطقة بما يتوافق مع متطلبات شهادة الامتثال
وبرامجه.
تنمية
مدن المملكة وأنسنتهاوأوضح
تأن ذلك يأتي بهدف تحقيق حياة عامرة وصحية للجميع، وذلك ضمن مبادرات وزارة الشؤون
البلدية والقروية والإسكان، للإسهام بشكل فعّال في تنمية مدن المملكة وأنسنتها،
وتعزيز جودة الحياة في المدن.
المحاور
المستهدفةوأضافت
أن المحاور المستهدفة ومواقع امتثال المباني تشمل واجهة المبنى للاشتراطات
النظامية، للحصول على شهادة امتثال المباني قبل انتهاء الفترة التصحيحية المقررة
بإصدار شهادة الامتثال خلال المهلة التصحيحة قبل 6 / 8 / 1445هـ.
متطلبات
إصدار شهادة الامتثال وبيّنت الأمانة أن إصدار الشهادة يتطلب معايير
محددة تضمن مطابقة تلك المباني للحد الأدنى من معالجات التشوه البصري وفق ما جاء
في الدليل المحدث لإجراءات إصدار شهادة امتثال المباني بهدف ضمان التزام ملاّك
المباني وملاّك حق الانتفاع للمباني الواقعة على الشوارع المحددة في المستكشف
الجغرافي بعدم استحداث عناصر ومكونات مخالفة للترخيص للحد من التشوهات البصرية في
تلك المباني والارتقاء بجودة المشهد الحضري في المدن تحقيقاً لرؤية المملكة 2030
في بناء مجتمع حيوي ومدن حضرية وصحية.
اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة
1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)