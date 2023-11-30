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أمانة جدة تعلن عن إغلاق حديقة الأمير ماجد مؤقتًا .. لهذا السبب

2023-11-30_17-59-34
أمانة جدة
أ أ
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أعلنت أمانة محافظة جدة، مساء اليوم الخميس، إغلاق حديقة الأمير ماجد مؤقتًا ولمدة أربعة أيام وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.اضافة اعلان

موعد وتوقيت إغلاق الحديقة


وأوضحت الأمانة، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا": "أنه سيتم إغلاق الحديثة من يوم الأحد 3 ديسمبر ، وحتى يوم الأربعاء 6 ديسمبر ".

وقبل ذلك، أعلنت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع إدارة مرور جدة عن إغلاق طريق المدينة المنورة الجزء الواقع ما بين شارع الأمير محمد بن عبد العزيز وشارع صاري.
إغلاق طريق المدينة المنورة فجر الجمعة

ويبدأ غلق الطريق من الساعة 3 صباحًا يوم الجمعة لتنفيذ إزالة جسور مشاة بطريق المدينة المنورة.

استخدام الطرق البديلة


ودعت أمانة محافظة جدة  قائدي المركبات إلى استخدام الطرق البديلة التالية:
1- المتجه جنوبًا يستخدم شارع صاري.
2- المتجه شمالاً إلى المدينة المنورة يتجه إلى مخرج طريق شارع الأمير محمد بن عبد العزيز.
3- ويمكن أيضًا استخدام التحويلات المرورية قبل وبعد المشروع حسب الصورة المرفقة.

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