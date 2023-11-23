أمانة جدة تعلن إغلاق طريق المدينة.. وهذه خريطة البدائل

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أعلنت أمانة جدة بالتعاون مع مرور جدة عن أغلاق طريق المدينة المنورة، الجزء الواقع ما بين شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز وشارع صاري وعمل تحويلات مرورية مؤقتا. اضافة اعلان





مواعيد بداية ونهاية الإغلاق





الطريق البديلة أمام قائدي المركبات



إعلان أسماء المرشحين لوظائف الأمانة



التواصل لتحديد موعد مطابقة البيانات



أكثر من متقدم لكل وظيفة



وذلك لتنفيذ مشروع إزالة جسر المشاة بداية من فجر الجمعة 24 نوفمبر 2023، وحتى الساعة 11 صباحا من يوم الجمعة، وابتداء من الساعة 3 صباحا يوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2023 وحتى الساعة 11صباحا من يوم السبت.وتأمل الأمانة من قائدي المركبات استخدام الطرق البديلة التالي:1ـ المتجه شمالا إلى المدينة المنورة يتجه إلى مخرج طريق شارع الأمير محمد بن عبد العزيز.2ـ المتجه جنوبا يستخدم شارع صاري.ويمكن أيضا استخدام التحويلات المرورية قبل وبعد المشروع حسب الصورة المرفقة.من جهة أخرى، أعلنت أمانة محافظة جدة أسماء المرشحين والمرشحات للمرحلة الأولية المتقدمين لشغل (12) وظيفة.وبلغ عدد المرشحين مبدئياً (80) متقدما ومتقدمة على وظائفها المعلنة في تاريخ 1445/04/30هـ عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات).وسيتم التواصل مع المرشحين والمرشحات عبر الرسائل النصية من خلال وسائل الاتصال المسجلة في نظام (جدارات) وذلك لتحديد موعد مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.وأشارت الأمانة في حال عدم الحضور لتسليم الوثائق والمقابلة الشخصية في الوقت والتاريخ المحدد في الرسائل النصية؛ سيعتبر ذلك عزوفًا منه أو منها عن رغبته في التوظيف.كما أكدت أنها قد دعت أكثر مَن متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حال عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المرشح أو المرشحة؛ مبينة أن المقابلة الشخصية لا تعني القبول النهائي.