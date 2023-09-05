الأربعاء، 21 صفر 1445 ، 06 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

أمانة جدة تعلن إغلاق طريق المدينة المنورة

طريق المدينة
أمانة جدة تعلن إغلاق طريق المدينة المنورة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلنت امانة محافظة جدة بالتعاون مع إدارة مرور جدة عن اغلاق طريق المدينة المنورة الجزء الواقع مابين شارع قريش جنوبا وشارع عمر عبد الجبار شمالا.
وقالت ان الأغلاق سوف يبدأ من الساعة 3 صباحا يوم الخميس الموافق 8/9/2023، وحتى الساعة 11 صباحا من يوم الجمعة الموافق 8/9/2023.


إزالة جسر مشاة

وبررت أمانة محافظة جدة غلق الطريق بسبب تنفيذ مشروع إزالة جسر مشاة بطريق المدينة.
وناشدت الأمانة قائدي المركبات استخدام الطرق البديلة التالية :
1ـ المتجة إلى الشمال يستخدم طريق الخدمة المؤدي الى شارع قريش.
2ـ المتجة الى الجنوب يستخدم طريق الخدمة المؤدي إلى شارع عمر عبد الجبار.
3ـ ويمكن أيضا استخدام التحويلة المرورية قبل وبعد المشروع حسب الصورة المرفقة.


الكورنيش الشمالي

أوضحت أمانة جدة أن العمل يجري في الجزء المغلق بالكورنيش الشمالي من نهاية شارع صاري شمالاً وحتى مقر حرس الحدود جنوبًا.
وأشارت إلى أنه يتم الآن فكّ وإزالة التالف من بلاط الجرانيت بجوار منطقة الألعاب بسبب تدفق مياه البحر، تمهيدًا لإعادة أعمال المعالجة وتركيب بلاط الجرانيت طبقًا للتصميم المعماري.
وقالت أمانة جدة إنه تمّت صيانة ودهان الكراسي الخرسانية مسبقة الصب والانتهاء من أعمال الصيانة الدورية للأعمال الكهربائية.


الممشى البحري

وأضافت، أنه تم دهان أعمدة الإضاءة بطول الممشى البحري والصيانة الدورية ودهان سلال المهملات بطول الممشى البحري، وأعمال الصيانة الدورية والتشغيل للنافورة بجوار مقر حرس الحدود.
وقال المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي: «العمل جارٍ لإعادة تأهيل شبكات الري بطول 500 متر، وزراعة المسطحات الخضراء بمساحة 2000 مترمربع بواقع 3000 شتلة وشجيرة بجوار مبنى حرس الحدود.
وأضاف، وكذلك أعمال توريد وتركيب المصدات الجديدة لطريق الكورنيش على جانبي ووسط الطريق بـ270 من أصل 500 جارٍ تركيبها حاليًا.

اقرأ أيضا

"أم القرى": صرف بدل ترحيل للفرد في 6 حالات.. تعرف عليها

على مكة وعدة مناطق.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من موجة حارة حتى الـ 4 مساءً

4 مطالب على طاولة مدير مرور المدينة

خبير طقس يُحذر من أول أيام "الصفري" وحالة من عدم الاستقرار الجوي

المملكة تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الألبان والبيض والتمور

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

امانة المدينة 10:36 ص الإثنين، 04 سبتمبر 2023

التقديم يبدأ اليوم .. وظائف في أمانة المدينة المنورة بالمرتبة السابعة

حالة مطرية 7:28 ص الإثنين، 04 سبتمبر 2023

منها مكة.. خبير طقس يُحذر من بداية الخريف وحالة مطرية على عدة مناطق

أهم 10 10:01 ص الأحد، 03 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. عقوبات الطلاب المعتدين على المعلمين والباحثون عن السعادة

تدفق شلال الوسق 8:46 ص الأحد، 03 سبتمبر 2023

فاجأ الأهالي.. شاهد كيف تدفق شلال الوسق شمال العيص بالمدينة المنورة؟

اقرأ أيضا

موظفون سعوديون
6:49 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

"فزعة" الزميل لزميله لتغطيته في الدوام.. جريمة جنائية وهذه عقوبتها

أمطار المملكة 2
5:13 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

توقعات "الأرصاد" أمطار وسيول ورياح نشطة على مكة و3 مناطق

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
1:12 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

رسالة شفهية من خادم الحرمين الشريفين لرئيس بوركينافاسو

مواقيت الصلاة
12:45 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

الأربعاء 21 صفر.. 11 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعصر بمكة المكرمة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

اعلانات-المشاهير
11:07 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

دراسة: الجمهور في المملكة لا ينخدع في إعلانات المشاهير

العمال
10:49 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

سوق المملكة أسهم في خلق بيئة آمنة للعمالة الأجنبية

علم المملكة
10:04 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

موعد إجازة اليوم الوطني لطلاب المدارس والجامعات بالمملكة

أهم 10
9:34 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. مصير حساب المواطن وعقوبة "فزعة" الزميل لزميله في العمل

أخطار العودة للعمل
9:04 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 6 خطوات تُمكّن المتقاعد من تسجيل تاريخ وبيانات العودة إلى العمل

الراتب
9:02 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

"أم القرى": صرف بدل ترحيل للفرد في 6 حالات.. تعرف عليها