أمانة جدة تعلن إغلاق طريق المدينة المنورة

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أعلنت امانة محافظة جدة بالتعاون مع إدارة مرور جدة عن اغلاق طريق المدينة المنورة الجزء الواقع مابين شارع قريش جنوبا وشارع عمر عبد الجبار شمالا.

وقالت ان الأغلاق سوف يبدأ من الساعة 3 صباحا يوم الخميس الموافق 8/9/2023، وحتى الساعة 11 صباحا من يوم الجمعة الموافق 8/9/2023.





إزالة جسر مشاة





الكورنيش الشمالي





الممشى البحري



وبررت أمانة محافظة جدة غلق الطريق بسبب تنفيذ مشروع إزالة جسر مشاة بطريق المدينة.وناشدت الأمانة قائدي المركبات استخدام الطرق البديلة التالية :1ـ المتجة إلى الشمال يستخدم طريق الخدمة المؤدي الى شارع قريش.2ـ المتجة الى الجنوب يستخدم طريق الخدمة المؤدي إلى شارع عمر عبد الجبار.3ـ ويمكن أيضا استخدام التحويلة المرورية قبل وبعد المشروع حسب الصورة المرفقة.أوضحت أمانة جدة أن العمل يجري في الجزء المغلق بالكورنيش الشمالي من نهاية شارع صاري شمالاً وحتى مقر حرس الحدود جنوبًا.وأشارت إلى أنه يتم الآن فكّ وإزالة التالف من بلاط الجرانيت بجوار منطقة الألعاب بسبب تدفق مياه البحر، تمهيدًا لإعادة أعمال المعالجة وتركيب بلاط الجرانيت طبقًا للتصميم المعماري.وقالت أمانة جدة إنه تمّت صيانة ودهان الكراسي الخرسانية مسبقة الصب والانتهاء من أعمال الصيانة الدورية للأعمال الكهربائية.وأضافت، أنه تم دهان أعمدة الإضاءة بطول الممشى البحري والصيانة الدورية ودهان سلال المهملات بطول الممشى البحري، وأعمال الصيانة الدورية والتشغيل للنافورة بجوار مقر حرس الحدود.وقال المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي: «العمل جارٍ لإعادة تأهيل شبكات الري بطول 500 متر، وزراعة المسطحات الخضراء بمساحة 2000 مترمربع بواقع 3000 شتلة وشجيرة بجوار مبنى حرس الحدود.وأضاف، وكذلك أعمال توريد وتركيب المصدات الجديدة لطريق الكورنيش على جانبي ووسط الطريق بـ270 من أصل 500 جارٍ تركيبها حاليًا.