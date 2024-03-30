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صحيفة تواصل الالكترونية

أمانة جدة تضبط مصنع حلويات غير صالحة للاستهلاك البشري (فيديو)

أمانة جدة
أمانة محافظة جدة
أ أ
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تمكنت فرق الرقابة الميدانية في أمانة محافظة جدة، من ضبط مصنع حلويات غير صالحة للاستهلاك البشري، في سكن عمالة غير مرخص.اضافة اعلان
وجرى ضبط أكثر من 20 طنًا من الحلويات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي من قبل لجنة متابعة سكن العمالة الأجنبية بمحافظة جدة.
كما رصدت مخالفات، تتمثل في عدم وجود تراخيص للموقع، ورخصة سكن جماعي للأفراد، حيث ضبط 12 عاملاً لا يملكون تراخيص صحية.  


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