أمانة جدة : إغلاق شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز مابين طريق المدينة والستين

أ أ

أعلنت أمانة محافظة جدة إغلاق شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز،مابين طريق المدينة المنورة وشارع الستين،وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالمحافظة.

اضافة اعلان



إزالة جسر المشاة



وأوضحت الأمانة أنه سيجري إغلاق الطريق وعمل تحويلات مرورية موقتة ابتداءً من الساعة الثالثة صباحًا من يوم الجمعة المقبلة حتى الساعة 11 صباحًا ومن الساعة 3 صباحًا يوم السبت حتى الساعة 11 صباحًا،وذلك لتنفيذ مشروع إزالة جسر المشاة.وأوصت قائدي المركبات باستخدام الطرق البديلة وطريق الخدمة المؤدي إلى شارع غرة الهلالي،وذلك للمتجه إلى طريق الكورنيش واستخدام شارع سعيد بن زقر، وذلك للمتجه إلى طريق الحرمين أو استخدام التحويلة المرورية قبل وبعد المشروع.