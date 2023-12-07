أمانة جدة: إغلاق جزئي مؤقت لطريق المدينة المنورة غداً

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أعلنت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع إدارة مرور جدة, عن إغلاق طريق المدينة المنورة (الجزء الواقع ما بين شارعي فلسطين وعرفات), وذلك ابتداءً من الساعة 2 صباحاً يوم غد الجمعة وحتى الساعة ١١ صباحاً من اليوم نفسه. اضافة اعلان





إزالة جسر مشاة بطريق المدينة

متي يجب الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق؟

وأوضحت الأمانة أن الإغلاق يأتي لتنفيذ إزالة جسر مشاة بطريق المدينة المنورة أمام سوق المساعدية, داعية قائدي المركبات استخدام الطرق البديلة التالية: (المتجه شمالاً إلى المدينة المنورة يتجه إلى مخرج طريق فلسطين - المتجه جنوباً يستخدم شارع عرفات), ويمكن كذلك استخدام التحويلات المرورية قبل وبعد المشروع.وفي وقت سابق، أصدرت الإدارة العامة للمرور تنبهًا عاجلًا لجميع قائدي المركبات بضرورة الالتزام بأقصى الجانب الأيمن من الطريق.وأوضحت أنه يجب على قائدي المركبات الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق، في الحالات التالية:1 - في حال عدم رؤية السائق بشكل جيد أثناء القيادة، حينها يتوجب عليه البقاء في جهة اليمين للحفاظ على سلامته.2 - إذا رأى السائق قدوم أحد السيارات من الإتجاه المعاكس فيفضل أن يلتزم الجانب الأيمن من الطريق تجنباً لحدوث اصطدام بتلك السيارة.3 - إذا كان سينعطف إلى طريق آخر يمينه وكذلك إن كان هناك منتفع آخر سيتجاوزه.4 - في حال كانت سرعة مركبته أقل من السرعة القصوى المصرح بها.