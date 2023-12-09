أمانة جازان تُنفّذ جولات رقابية على المباني تحت الإنشاء بمحافظة أبو عريش

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نفَّذت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة أبو عريش خلال شهر نوفمبر الماضي، 77 جولة رقابية إنشائية داخل الأحياء السكنية بالمحافظة والقرى التابعة لها، لرصد المخالفات الإنشائية والتأكد من امتثالها للتعليمات البلدية.
الرقابة على
المباني والمنشآتيأتي ذلك ضمن
جهود أمانة جازان في الرقابة على المباني والمنشآت، والحد من مخالفات البناء، ورفع
مستوى جودة المشروعات.
وأوضح رئيس بلدية محافظة أبو عريش المهندس أحمد بن عبدالله حكمي، أن الفرق الميدانية الرقابية أصدرت خلال الجولات 6 مخالفات إنشائية مرتبطة بأعمال البناء، مبيناً أن عدد طلبات الرخص الإنشائية المعتمدة بلغ 66 طلباً، فيما بلغ عدد شهادات الإشغال 32 شهادة.
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