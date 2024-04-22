الإثنين، 13 شوال 1445 ، 22 أبريل 2024

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أمانة المدينة تطلق الحركة المرورية ‏في طريق سلطانة مع تقاطع طريق الأمير عبدالمجيد وتقاطع خالد بن الوليد

أمانة المدينة
مدينة
أ أ
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أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، الحركة المرورية في طريق سلطانة مع تقاطع طريق الأمير عبدالمجيد بعد تنفيذ دوران التفاف ‏آمن.
كما أطلقت الحركة المرورية في تقاطع طريق سلطانة مع طريق خالد بن الوليد من خلال تنفيذ إشارة ضوئية ثنائية تجعل حركة السير في كلا الاتجاهين بهدف تيسير الحركة المرورية.اضافة اعلان
وأوضحت الأمانة أن اطلاق الحركة المرورية في تقاطع سلطانة مع تقاطع الأمير عبدالمجيد وتقاطع خالد بن الوليد يأتي بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية و تحرير الحركة المرورية ورفع كفاءة التقاطع وسهولة التنقل بكل يسر للمسجد النبوي ومسجد القبلتين، إلى جانب الأحياء السكنية المجاورة للمشروع.

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