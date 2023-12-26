أمانة المدينة المنورة تعلن عن إنجاز مسارات الدراجات الهوائية بطول 70 كيلو

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أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن إنجاز مسارات الدراجات الهوائية على امتداد الطرق الرئيسية وداخل الأحياء السكنية بطول 70 كيلومتراً خلال العام الجاري 2023. اضافة اعلان





تحسين جودة الحياة



165 محطة للدراجات الهوائية والسكوتر



وذلك ضمن مستهدفاتها لتحسين جودة الحياة وتهيئة المواقع العامة لتعزيز ممارسة الرياضات المتنوعة ضمن برنامج "أنسنة المدينة" ومنظومة التطوير الحضري الذي تشهده المدينة المنورة.وتسهم المسارات الجديدة في تعزيز مهارات الدراجين المبتدئين والمحترفين وتعزيز الوعي الصحي والرياضي لدى السكّان.بالإضافة إلى توفير تلك المسارات لتكون الدراجات الهوائية وسيلة خفيفة للنقل، وتعزيز الصحة واللياقة البدنية وتقدم بديلاً آمنا ضمن منظومة النقل العام.وتتوفر في المدينة المنورة أكثر من 165 محطة للدراجات الهوائية والسكوتر عبر خدمة (كريم بايك) لتغطي معظم الأحياء والمواقع الحيوية وتوفر حلولاً مبتكرة بوصفها وسيلة نقل صديقة للبيئة تسهل عملية التنقل لدى السكان والزوار.وصممت مسارات الدراجات الهوائية وفقاً لمعايير الأمن والسلامة لتخدم جميع الشرائح ومن كافة الأعمار سواء كانوا محترفين أو هواة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث تكون تلك المسارات منفصلة عن الحركة المرورية، فيما تستهدف الأمانة تحقيق الوصولية الشاملة من خلال التوسّع في تنفيذ شبكة آمنة لمسارات الدراجات الهوائية على امتداد 220 كيلومتراً طولياً بنهاية العام 2025م لتشمل 33 موقعاً حيوياً في المدينة المنورة.