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"أمانة القصيم" ترفع (11.645) م3 من مخلّفات الأمطار في بريدة

وادى الرمة - القصيم - الامطار
ارشيفية
أ أ
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كثفت أمانة منطقة القصيم جهودها الميدانية لتصريف مياه الأمطار على مدينة بريدة، حيث قامت برفع 11.645 م3, من المخلفات بعد هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.اضافة اعلان

خطط عمل متكاملة

وأوضحت الأمانة، أنها وضعت خطط عمل متكاملة لمعالجة الآثار الناتجة عن الحالة المطرية، ورفع درجة الاستعداد، ومعالجة جميع البلاغات الواردة من خلال الفرق الميدانية.

وكانت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت كيف تعرض غرب القصيم لأمطار غزيرة أدت لجريان السيول كالأنهار في الحجازية والدليمة والفوارة ورياض الخبرا.

أمطار غزيرة وسيول جارية بالرياض

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف حولت مياه الأمطار والسيول محافظات الزلفي والأرطاوية لبحيرات نتيجة الهطول المطري الكثيف على الرياض، والذي كان مصحوبًا بتناثر البرد والرياح الهابطة.

أمطار غزيرة وجريان السيول على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس، وقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، والقصيم.


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