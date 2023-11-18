"أمانة القصيم" ترفع (11.645) م3 من مخلّفات الأمطار في بريدة

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كثفت أمانة منطقة القصيم جهودها الميدانية لتصريف مياه الأمطار على مدينة بريدة، حيث قامت برفع 11.645 م3, من المخلفات بعد هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.
خطط عمل متكاملةوأوضحت الأمانة، أنها وضعت خطط عمل متكاملة لمعالجة الآثار الناتجة عن الحالة المطرية، ورفع درجة الاستعداد، ومعالجة جميع البلاغات الواردة من خلال الفرق الميدانية.
وكانت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت كيف تعرض غرب القصيم لأمطار غزيرة أدت لجريان السيول كالأنهار في الحجازية والدليمة والفوارة ورياض الخبرا.