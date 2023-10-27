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أمانة العاصمة المقدسة: نطمح التصريح لـ 5آلاف مبنى سكني للحجاج

اسكان الحجاج
الأمانة تهدف لزيادة الغرف المخصصة للحجاج
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أعلن متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، أن عدد الغرف المصرح لها خلال موسم الحج في العام الماضي بلغ حوالي 460 ألف غرفة.اضافة اعلان
وأضاف في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، أن هذه الغرف تكمنت من استيعاب نحو مليوني حاج، مشيرًا إلى أن أمانة العاصمة المقدسة تطمح إلى زيادته في موسح الحج القادم.

التقدم مبكرًا بطلبات الحصول على التصاريح

وأوضح أن الأمانة تهيب مبكرًا بأصحاب المباني والمعارات المتخصصة لسكن الحجاج سرعة التقدم للحصول على الترخيص اللازم لتلافي الزحام في اللحظات الأخيرة، آملاً أن يرتفع العدد إلى 5 آلاف مبنى.


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