أمانة العاصمة المقدسة: نطمح التصريح لـ 5آلاف مبنى سكني للحجاج

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أعلن متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، أن عدد الغرف المصرح لها خلال موسم الحج في العام الماضي بلغ حوالي 460 ألف غرفة. اضافة اعلان

وأضاف في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، أن هذه الغرف تكمنت من استيعاب نحو مليوني حاج، مشيرًا إلى أن أمانة العاصمة المقدسة تطمح إلى زيادته في موسح الحج القادم.





التقدم مبكرًا بطلبات الحصول على التصاريح



pic.twitter.com/QE3EFf293B #الإخبارية فيديو | متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني: بلغ عدد الغرف المصرح لها خلال الحج الماضي 460 ألفا بسعة بلغت نحو مليوني حاج ونهدف إلى زيادة العدد لحج هذا العام #برنامج_120 October 27, 2023

وأوضح أن الأمانة تهيب مبكرًا بأصحاب المباني والمعارات المتخصصة لسكن الحجاج سرعة التقدم للحصول على الترخيص اللازم لتلافي الزحام في اللحظات الأخيرة، آملاً أن يرتفع العدد إلى 5 آلاف مبنى.