الأربعاء، 11 شعبان 1445 ، 21 فبراير 2024

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أمانة العاصمة المقدسة تُطلق خدمة تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة

امانة مكة
أرشيفية
أ أ
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أطلقت أمانة العاصمة المقدسة خدمة تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتنظيم اللوحات الإعلانية المؤقتة على واجهات المنشآت التجارية.اضافة اعلان

رفع معيار الامتثال للمظاهر البصرية:

وذلك عبر تطبيق بلدي، بهدف رفع معيار الامتثال للمظاهر البصرية في المدن والمناطق، وتنسيق إعلانات التخفيضات للمنشآت التجارية بالتعاون مع وزارة التجارة.
وتتيح هذه الخدمة لأصحاب المنشآت التجارية الحصول على تصريح لتركيب اللوحات الإعلانية المؤقتة للإعلان عن التخفيضات الموسمية أو إضافة منتجات جديدة أو خدمات محددة للمحال التجارية، شريطة التزامهم بالاشتراطات والضوابط ومن بينها: أن تكون مدة التصريح 90 يومًا فقط، إضافة إلى ضرورة ترتيب وتوحيد مقاسات اللوحات في المبنى وتنسيقها بشكل فني يتناسب مع اللوحات الأخرى، وأن تكون اللوحة مرتبطة بالمحل وألا تكون مصدر إزعاج صوتي أو ضوئي أو تحتوي على مضمون مخالف للتعاليم الدينية أو الذوق العام أو النظام.

التصريح عبر تطبيق بلدي:

ويمكن لأصحاب المنشآت التجارية الحصول على التصريح بخطوات سهلة عبر تطبيق "بلدي"، حيث يتاح لهم إدخال المعلومات المطلوبة مثل تاريخ بداية التصريح ومدة العرض، واختيار نوع اللوحة؛ ليتم إصدار تصريح اللوحة بعد استيفاء جميع المتطلبات وسداد الرسوم المقررة, كما يمكن الوصول للخدمة من خلال تطبيق بلدي من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3pnANFk .

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