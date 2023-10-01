الأحد، 16 ربيع الأول 1445 ، 01 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أمانة العاصمة المقدسة تبدأ استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج

اسكان الحجاج
اللجنة بدأت في استقبال الطلبات مبكرًا
أ أ
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أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن بدء إستقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج للعام 1445هـ
 ودعت اللجنة، كافة المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم إلى مراجعة المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من أمانة العاصمة المقدسة لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمبانيهم .اضافة اعلان


أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

يأتي ذلك في اطار حرص أمانة العاصمة المقدسة على تحقيق أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، والتأكد من توفر المسكن الملائم والمهيأ لضمان إقامتهم في الأراضي المقدسة في أجواء آمنة وصحية.

شروط الحصول على الترخيص

وتشترط اللجنة للحصول على الترخيص:
-استيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقًا للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة المعلن عنها من قبل اللجنة.
-التوجه الى المكاتب الهندسية ، للقيام بإجراء الكشف على مساكن الحجاج والتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة.
ومن المقرر أن تستمر أمانة العاصمة المقدسة في استقبال الطلبات حتى نهاية شهر رجب 1445هـ، في حين سيكون إصدار التصاريح حتى نهاية شهر شعبان 1445ه.

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