أمانة العاصمة المقدسة تبدأ استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج

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أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن بدء إستقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج للعام 1445هـ

ودعت اللجنة، كافة المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم إلى مراجعة المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من أمانة العاصمة المقدسة لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمبانيهم . اضافة اعلان







وذلك عبر المكاتب الهندسية المعتمدة لهذا العام ،لذا يرجى من الأخوة مُلاك و مستثمري المباني المعدة لإسكان الحجاج سرعة التقدم إلى المكاتب الهندسية المعتمدة .… تعلن لجنة إسكان الحجاج بـ #العاصمة_المقدسة عن بدء إستقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج للعام 1445هـوذلك عبر المكاتب الهندسية المعتمدة لهذا العام ،لذا يرجى من الأخوة مُلاك و مستثمري المباني المعدة لإسكان الحجاج سرعة التقدم إلى المكاتب الهندسية المعتمدة .… pic.twitter.com/AZD2b7n50q October 1, 2023

أفضل الخدمات لضيوف الرحمن



شروط الحصول على الترخيص



يأتي ذلك في اطار حرص أمانة العاصمة المقدسة على تحقيق أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، والتأكد من توفر المسكن الملائم والمهيأ لضمان إقامتهم في الأراضي المقدسة في أجواء آمنة وصحية.وتشترط اللجنة للحصول على الترخيص:-استيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقًا للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة المعلن عنها من قبل اللجنة.-التوجه الى المكاتب الهندسية ، للقيام بإجراء الكشف على مساكن الحجاج والتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة.ومن المقرر أن تستمر أمانة العاصمة المقدسة في استقبال الطلبات حتى نهاية شهر رجب 1445هـ، في حين سيكون إصدار التصاريح حتى نهاية شهر شعبان 1445ه.