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أمانة الشرقية تنفذ أعمال صيانة طريق جسر تقاطع خادم الحرمين مع طريق الأمير فيصل بن فهد بالظهران

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اعمال الصيانة
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بدأت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع مرور المنطقة الشرقية اليوم، أعمال صيانة الطريق ورفع كفاءة وسائل السلامة لجسر تقاطع خادم الحرمين الشريفين مع طريق الأمير فيصل بن فهد بمدينة الظهران باتجاه مدينة الدمام.اضافة اعلان

أعمال الصيانة تتضمن إعادة السفلتة:

وتشمل أعمال الصيانة استبدال فواصل التمدد وإعادة السفلتة، وسيكون العمل على مرحلتين، بإغلاق جزئي للجسر فترة العمل، وذلك ضمن رفع كفاءة الطرق والجسور بحاضرة الدمام.
وتهدف أعمال الصيانة إلى المساهمة في تعزيز شبكة الطرق، ودفع عجلة التطوير في مشاريع البنية التحتية التي تلبي تطلعات السكان والزوار، بالإضافة إلى السعي لتحقيق الأهداف والإستراتيجية لتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية.
وأكدت الأمانة حرصها على تقديم أفضل الخدمات عبر تحسين الطرق ورفع جودة أدائها وصولًا لتحقيق رضا المستفيدين، كما دعت سالكي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة، منعاً للزحام، وحفاظاً على سلامتهم، وذلك خلال مدة أعمال الصيانة، لافتة إلى أنه في حال وجود أيّ ملاحظات، الاتصال على مركز البلاغات 940.

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