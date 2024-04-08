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أمانة الشرقية تكمل استعداداتها في حاضرة الدمام لاستقبال عيد الفطر المبارك 1445هـ

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أعمال النظافة
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أكملت أمانة المنطقة الشرقية وبلديات حاضرة الدمام, استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك 1445هـ، والتي تتعلق بأعمال تجهيز المواقع الخدمية، وتكثيف أعمال النظافة والبيئة، والصيانة، حيث قامت بأعمال النظافة لمحيط الجوامع والمصليات، والحدائق والمتنزهات، بالإضافة إلى تنظيف الأحياء، وما يأتي ضمنها.اضافة اعلان

تكليف 87 مراقبًا ومشرفًا لأعمال النظافة:

وتضمنت الاستعدادات تكليف 87 مراقبًا ومشرفًا لأعمال النظافة، وتنفيذ أعمال النظافة و3412 عاملًا، واستخدام 706 معادت وآلية لأعمال التنظيف، لافتةً إلى أنه تم تكثيف أعمال النظافة لـ 566 مصلى وجامعًا وغسيل الأرصفة، والقيام بأعمال الصيانة والنظافة لـ 127 دورة مياه، وتنظيف 1120 كم ضمن أطوال الشوارع والميادين، وتنظيف أكثر من مليونين و700 ألف متر مربع من الحدائق.
كما شملت الاستعدادات تهيئة المواقع والساحات والمواقع البلدية والسياحية والخدمية والحدائق والمتنزهات، إلى جانب صيانة المزروعات فيها والشوارع والميادين والساحات البلدية، والتأكد من جاهزية دورات المياه في هذه المرافق وتعبئة خزاناتها بالمياه.
من جانب آخر انتهت أمانة الشرقية في محافظة الجبيل قبل عيد الفطر المبارك من تركيب 260 مجسمًا ضوئياً جماليًا وزراعة 3000 شجرة من الأشجار ذات الظل, لإبراز جماليات المحافظة، إلى جانب تكثيف الأعمال لنظافة الحدائق العامة، وتجهيز المسطحات الخضراء والألعاب الخاصة بالأطفال لاستقبال الزوار والمتنزهين.

تجهيز المصليات:

وشملت استعدادات الأمانة في الجبيل تجهيز المصليات من خلال أعمال النظافة والصيانة وتجهيز الساحات والميادين، وتنفيذ حملات رقابية تفتيشية على الرخص الغذائية والمهنية في المحافظة لضمان جودة المواد الغذائية المعروضة, بالإضافة إلى متابعة صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل والمشاغل النسائية.
كما نفذت الأمانة في مدينة الظهران أعمال تهيئة وتجهيز وتنظيف مصليات الأعياد والحدائق والمتنزهات وصيانة المسطحات الخضراء وصيانة ملاعب كرة القدم والألعاب الأطفال ودهان أرصفة الشوارع وتخطيط مواقف المصليات والجوامع وأعمال التنظيف والإنارة وتركيب بنرات الزينة على أعمدة الإنارة في الشوارع، وذلك تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.
وشملت الأعمال صيانة 739,567 م٢ من المسطحات الخضراء، وصيانة 226 من ألعاب الأطفال ومعدات اللياقة البدنية، وصيانة 13 ملعب كرة قدم والملاعب، بالإضافة إلى تنظيف وتجهيز 16 من مصليات وجوامع العيد، ودهان أرصفة مواقف السيارات وتخطيطها، وتركيب 130 بنر لزينة العيد على أعمدة الإنارة من قبل إدارة الإنارة والكراج، و تكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الصحية من مطاعم وهايبر ماركت وصالونات الحلاقة والصالونات النسائية ومحلات المخابز والحلويات والمكسرات للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

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