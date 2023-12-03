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أمانة الرياض: شهادة امتثال المباني تعالج عناصر تلامس حياة السكان

أمانة الرياض
أمانة الرياض
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بدأت أمانة منطقة الرياض منتصف أكتوبر الماضي، إصدار شهادة الامتثال للمباني الواقعة على المحاور التجارية، المستوفية للمتطلبات.
وذلك تماشيًا مع جهودها في تحسين الواجهات الحضرية، ومعالجة مظاهر التشوه البصري، ورفع جودة البيئة العمرانية، إلى جانب مواكبة طموحات السكان في النهوض بالعاصمة الرياض، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.اضافة اعلان

شهادة امتثال المباني
وبيّنت الأمانة أن شهادة امتثال المباني جاءت انسجامًا مع الخطة الهادفة إلى توفير بيئة عمرانية آمنة تحقق متطلبات السلامة، وترتقي بجودة الحياة، بما يسهم في الوصول إلى مبانٍ نموذجية، تعزز جمالية المدينة.
وأضافت أن الشهادة تعالج المخالفات التي تنشأ بعد الإشغال، وتعالج 28 عنصرًا تلامس حياة السكان، منها توفير منزلقات ومواقف للأشخاص ذوي الإعاقة، وإغلاق النوافذ الكاشفة حفاظًا على خصوصية المجاورين، وتعزيز مساهمة المباني في جمالية المدينة، والمحافظة على نظافة المواقع والأرصفة، ويشمل نطاقها المباني الواقعة على المحاور التجارية والطرق الرئيسية في مدينة الرياض.

استدامة البيئة العمرانية
وتعمل الشهادة على استدامة البيئة العمرانية، وزيادة الفرص الاستثمارية في المدينة، وتتميز بكونها مجانية، صالحة لغاية 3 سنوات، وتأتي انسجامًا مع مستهدفات أمانة الرياض في رفع مستوى الامتثال، تووفير بنية تحتية متطورة ومعايير عمرانية ترتقي بالمشهد الحضري.
وحثت أمانة الرياض ملاك المباني إلى المبادرة بالحصول على الشهادة والمساهمة في تحسين المشهد الحضري، مشيرة إلى إمكانية إصدارها عن طريق بوابتها الإلكترونية من خلال الرابط: https://eservices.alriyadh.gov.sa/Pages/ServicesRedirect.aspx?ServiceCode=2&MainServiceCode=67.

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