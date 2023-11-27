أمانة الرياض تواصل تطوير الطرق بما يحقق أعلى معايير الجودة

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أعلنت أمانة الرياض أنها تواصل أعمالها في تطوير الطرق بما يحقق أعلى معايير الجودة والارتقاء بالخدمات البلدية.





ارتقاء بتجربة التنقل داخل المدينة اضافة اعلان



أعمال سفلتة لطرق بمساحة 1,164,810م2





أنجزنا أعمال سفلتة بمساحة تتجاوز مليون متر مربع، دهن الخطوط الأرضية بطول 512 ألف متر، في أكتوبر الماضي، تحقيقًا لمستهدفات رفع كفاءة الطرق في العاصمة🛣️ ارتقاءً بتجربة التنقل..أنجزنا أعمال سفلتة بمساحة تتجاوز مليون متر مربع، دهن الخطوط الأرضية بطول 512 ألف متر، في أكتوبر الماضي، تحقيقًا لمستهدفات رفع كفاءة الطرق في العاصمة🛣️ pic.twitter.com/equMUW1Vt2 November 26, 2023

إيجاد بنية تحتية متطورة ذكية



وأكدت أنها نفذت خلال شهر أكتوبر 2023م أعمال صيانة لطرق العاصمة، شملت سفلتة شوارع، ومعالجة هبوطات وحفر، ودهانات أرضية، وذلك ارتقاء بتجربة التنقل داخل المدينة ، بما يحقق أعلى معايير الجودة، ويعزز سلامة التنقل.وأوضحت الأمانة أنها أنجزت أعمال سفلتة لطرق بمساحة 1,164,810م2، ودهانات أرضية بطول 512,649م، وإصلاح هبوطات وحفر بمساحة 124,497م2، إلى جانب إزالة 1,915 صبة خرسانية، وصيانة 730 لوحة إرشادية.الجدير بالذكر أن أعمال الصيانة لطرق الرياض، تأتي في إطار جهود الأمانة للارتقاء بالخدمات البلدية، وتعزيزًا للتنمية الحضرية، ودعمًا لركيزة إيجاد بنية تحتية متطورة ذكية، ترفع مستوى تنافسية العاصمة دوليًا، وتلبي تطلعات السكان.