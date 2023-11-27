أمانة الرياض تواصل تطوير الطرق بما يحقق أعلى معايير الجودة

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أعلنت أمانة الرياض أنها تواصل أعمالها في تطوير الطرق بما يحقق أعلى معايير
الجودة والارتقاء بالخدمات البلدية.
ارتقاء بتجربة التنقل داخل المدينة
وأكدت أنها نفذت خلال شهر أكتوبر 2023م أعمال صيانة لطرق
العاصمة، شملت سفلتة شوارع، ومعالجة هبوطات وحفر، ودهانات أرضية، وذلك ارتقاء
بتجربة التنقل داخل المدينة ، بما يحقق أعلى معايير الجودة، ويعزز سلامة التنقل.
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أعمال سفلتة لطرق بمساحة 1,164,810م2
وأوضحت الأمانة
أنها أنجزت أعمال سفلتة لطرق بمساحة 1,164,810م2، ودهانات أرضية بطول 512,649م،
وإصلاح هبوطات وحفر بمساحة 124,497م2، إلى جانب إزالة 1,915 صبة خرسانية، وصيانة
730 لوحة إرشادية.
ارتقاءً بتجربة التنقل..— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) November 26, 2023
أنجزنا أعمال سفلتة بمساحة تتجاوز مليون متر مربع، دهن الخطوط الأرضية بطول 512 ألف متر، في أكتوبر الماضي، تحقيقًا لمستهدفات رفع كفاءة الطرق في العاصمة🛣️ pic.twitter.com/equMUW1Vt2