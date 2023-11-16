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أمانة الرياض تكثف جهودها الميدانية تزامنًا مع الحالة المطرية في العاصمة

الرياض -امانة الرياض - غرفة العمليات - امطار
أمانة الرياض
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كثفت أمانة منطقة الرياض جهودها الميدانية الهادفة إلى الحفاظ على سلامة السكان خلال الحالة المطرية التي تمر بها العاصمة، وذلك في إطار خطة شاملة في المنطقة.اضافة اعلان

إرشادات توعوية

ووجهت الأمانة إرشادات توعوية إلى السكان تتضمن تعليمات في كيفية التعامل مع الحالة المطرية، أبرزها تجنب مواقع تجمع مياه الأمطار، وترك مسافة آمنة بين المركبات، وتخفيف السرعة في أثناء القيادة، واستخدام إشارات التنبيه عند انعدام الرؤية، والابتعاد عن مناطق الأشجار لتجنب خطر سقوطها.
وحثت السكان على ضرورة المبادرة بالتبليغ، عبر مركز الأمانة 940 أو تطبيق مدينتي عن أي مواقع تتجمع فيها مياه أمطار السيول، إلى جانب التبليغ عن أي مهددات للسلامة العامة في جميع حالات الطوارئ التي تشهدها طرقات العاصمة.
وتأتي جهود أمانة منطقة الرياض متكاملة مع العديد من الجهات الحكومية والخدمية، التي تعمل على مدار الساعة لضمان سلامة السكان وراحتهم، وتحقيقًا لانسيابية الحركة المرورية داخل منطقة الرياض.

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