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أمانة الرياض: إغلاق جسر الطريق الدائري الشرقي مع تقاطع إسكان 2 الجمعة

الطريق الدائري
الإغلاق يهدف لتحسين فواصل التمدد
أ أ
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 تعتزم أمانة منطقة الرياض, إغلاق جسر الطريق الدائري الشرقي مع تقاطع إسكان 2 (مخرج 17)،  بالإضافة إلى إغلاق خدمة طريق مكة المكرمة مع شارع أم الحمام بالاتجاهين.اضافة اعلان
وجاء القرار بإغلاقهما استعدادًا لتحسين فواصل التمدد، بدءًا من تاريخ 5 يناير 2024م، ولمدة 7 أيام.

جسر الطريق الدائري الشرقي بالرياض

ويأتي ذلك ضمن جهود الأمانة المتواصلة نحو تعزيز جودة الطرق، للارتقاء بكفاءتها وتطويرها، وذلك من خلال أعمال الصيانة الدورية التي من شأنها تحقيق مستهدفات الخدمات المقدمة وتحسين نمط التنقل الآمن للسكان، نحو الوصول إلى مدينة مزدهرة ومستدامة.
إلى جانب الارتقاء بالخدمات البلدية، وتعزيز التنمية الحضرية، ودعم ركيزة إيجاد بنية تحتية متطورة ذكية، ترفع مستوى تنافسية العاصمة دوليًا، وتلبي تطلعات السكان.

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