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صحيفة تواصل الالكترونية

أمانة الرياض: أكثر من 144 ألف بلاغًا عن الطرق

أمانة الرياض
أمانة الرياض
أ أ
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أعلنت أمانة منطقة الرياض، إنجاز 98% من بلاغات الطرق الواردة حتى نهاية الربع الثالث من 2023مـ.
وقالت إن ذلك يأتي في إطار العمل على الارتقاء بجودة الطرق، وتحسين تجربة التنقل في المدينة.اضافة اعلان
وبلغ إجمالي بلاغات الطرق الواردة لمركز الأمانة 940 147 ألفًا و347 بلاغًا، خلال الفترة من 1 يناير 2023 إلى 30 سبتمبر 2023.
وأشارت الأمانة إلى أنه تم تنفيذ 144 ألفًا و955 بلاغًا، بنسبة تنفيذ بلغت 98%.

أهم 5 بلاغات 

وجاءت في مقدمة البلاغات:
ملاحظات أسفلت وحفر في الطريق 
هبوط مسار خدمة
مخالفات مقاول حفريات 
هبوط مسار خدمة خطير
تجمعات مياه 

 

 



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