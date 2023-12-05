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أمانة الأحساء تُنفذ خطتها لتطوير نفق تقاطع "طريق الملك عبدالله - الرياض"

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تطوير نفق تقاطع "طريق الملك عبدالله - الرياض"
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أعلنت أمانة الأحساء، أنها بدأت تنفيذ خطتها لتطوير تقاطع طريق الملك عبدالله "الدائري الداخلي" مع طريق الرياض لإنشاء نفق بطول 1500 متر.اضافة اعلان

فتح محاور مرورية جديدة

وأوضحت أنها قررت فتح محاور مرورية جديدة، بالتنسيق مع إدارة المرور في تحديد الخطة المرورية البديلة والتحويلات لتنفيذ المشروع منتصف ديسمبر الجاري 2023 م.

مسارات بديلة تضمن انسيابية الحركة المرورية

واضافت الأمانة أن الخطة المرورية البديلة ستكون متوافقة مع إمكانية حركة المركبات للوصول إلى المواقع المحيطة بالمشروع، وفي جميع الاتجاهات، ووفق مسارات بديلة تضمن انسيابية الحركة المرورية.

أهمية التقيد بالخطة المرورية البديلة

وبينت أنه سيتم إضافة منافذ دوران قبل التقاطع من كل الاتجاهات، وكذلك الوصول للمحال التجارية والأحياء السكنية، مؤكدةً أهمية التقيد بالخطة المرورية البديلة لفك الاختناقات وانسيابية الحركة المرورية في التقاطع.

توفير حلول مرورية وفق أحدث النُظم

 وأشارت إلى أن المشروع يحتوي على اتجاهين بــ 3 مسارات، مع تنفيذ المواصفات الخدمية والبنية التحتية والجمالية للمشروع، وإنشاء طرق الخدمة جانبي النفق 3 مسارات لكل اتجاه ومواقف للسيارات وأرصفة وتشجير، وسيُسهم في توفير حلول مرورية وفق أحدث النُظم المتبعة تحقيقاً لانسيابية حركة المركبات والحد من الاختناقات المرورية والحفاظ على السلامة العامة عند التقاطع وانسيابية الحركة المرورية للمركبات.

حركة مرورية حرة شمالاً وجنوباً

وتوفير حركة مرورية حرة شمالاً وجنوباً على طريق الملك عبدالله الدائري لأنه تقاطع حيوي بوصفه المدخل الغربي للأحساء باتجاه مدينة الرياض، وكذلك للمتجهين إلى دول الخليج العربي الشقيقة "الإمارات ، قطر ، البحرين".

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