أمانة الأحساء تصدر 2928 ترخيصًا سكنيًا

أ أ
خصصت أمانة الأحساء 565 فرصة استثمارية بمساحة
مليون متر مربع و213 موقعاً مؤقتاً للمخيمات الشتوية و135 موقعاً لحاضنات الأعمال
في محافظة الأحساء.
أمانة الأحساءوالتراخيص السكنيةوأصدرت الأمانة خلال العام الجاري 2023م عدد
2928 ترخيصًا لإنشاء وحدات سكنية و284 ترخيصًا تجاريًا واعتماد 20 مخططًا و155
قطعة سكنية، ومخططين تجاريين و5 مرافق حكومية
انسيابية الحركة المرورية في الأحساءونزعت الأمانة ملكيات لصالح مشاريع تطوير
التقاطعات والطرق وذلك للإسهام في انسيابية الحركة المرورية من خلال إنشاء نفق
بتقاطع طريق الملك عبدالله " الضلع الغربي " مع طريق الرياض.
إضافة إلى استكمال امتداد طريق الملك عبدالله " الضلع الشمالي " لمدينتي الهفوف والمبرز ، واستكمال استمرارية مشروع طريق الأمير سعود بن جلوي مع طريق الأمير محمد بن فهد " المرحلة الثانية ".
صرف تعويضات وسط الهوف التاريخيكما قامت أمانة الأحساء بتنفيذ وصرف التعويضات
لمشروع وسط الهفوف التاريخي.
وأفادت أمانة الأحساء إلى أنها أنجزت 1099 طلبًا إلكترونيًا لدمج وفرز قطع الأراضي، وتحديث 4727 صكًا للوحدات السكنية، وتخصيص 79 أرضًا لـ 8 قطاعات حكومية بمساحات مختلفة.