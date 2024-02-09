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أعلنت أمانة الأحساء، البدء بإعادة سفلتة طريق الأمير عبدالله بن جلوي ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في الطريق.



pic.twitter.com/hjiqw6dsF1 البدء بإعادة سفلتة طريق الأمير عبدالله بن جلوي ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في الطريق. #أمانة_الأحساء February 9, 2024

3 مشاريع لتطوير الطرق بالأحساء



علاوة على ذلك، تُنفذ أمانة الأحساء منذ أواخر العام الماضي ثلاث مشاريع تهدف إلى تحسين وتطوير الطرق والتقاطعات الحيوية في المحافظة، بهدف تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، وتسهيل حركة المرور وتخفيف الازدحامات.وتشمل المشاريع تطوير محور وسط الهفوف التاريخي عبر إنشاء طريق دائري يحيط بالمنطقة التاريخية، بطول 6 كيلومترات، يمتد من قصر إبراهيم في الشمال إلى طريق الرياض في الجنوب.وتضم المشاريع 4 مسارات في كل اتجاه، ومواقف للمركبات، وممرات للمشاة، مما يسهم في تحسين تدفق حركة المرور في المناطق التاريخية ويسهل الانتقال إلى الضواحي والأحياء المجاورة.