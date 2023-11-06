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أكثر من 650 ألف متطوع.. نمو المنظمات غير الربحية بنسبة 13%

القطاع غير الربحي
القطاع غير الربحي
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سجلت المنظمات غير الربحية نموا مضطردا خلال العام الماضي، حيث بلغت زيادة المنظمات غير الربحية 13.12%.
يأتي ذلك في وقت زادت فيع أعداد المنظمات 114%، ووصلت إلى 3800 منظمة، بنسبة حكومة بلغت 85%، وزادت الجمعيات المتخصصة 67%، وبلغ عدد المتطوعين أكثر من 650 ألف متطوع.اضافة اعلان

تقرير المركز الوطني 


وتفصيلا، كشف تقرير المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للعام الماضي، العمل للوصول إلى مساهمة القطاع في الناتج المحلي 5% بحلول عام 2030، وتمكين العاملين من مواصلة جهودهم لتعزيز الشراكة المجتمعية، وبذل قيم العطاء الإنساني، والتكافل الاجتماعي.
هذا إلى جانب اعتماد 13 دليلا إرشاديا تخص المؤسسات والجمعيات الأهلية، وزيادة عدد المنظمات غير الربحية بإجمالي 343 منظمة غير ربحية، وفاقت الجمعيات الأهلية المؤسسات الأهلية والصندوق العائلي، حيث بلغت 231 جمعية أهلية، مقابل 40 مؤسسة أهلية، و72 صندوقا عائليا.

عقود الإسناد


وبلغ إجمالي عقود الإسناد للخدمات الحكومية 2.85 مليار، وسجلت المنظمات غير الربحية التي تدعم الأولويات التنموية نموا بـ75%، وتدريب 3109 متدربين ضمن مبادرة تأهيل القوى العاملة للقطاع غير الربحي، وفقا لـ"الوطن".
وبلغت زيارات الحكومة والرقابة 1108 زيارات، و2101 قائمة مالية معتمدة، و1613 نموذج إفصاح، و172 إنذارا، و114 قرارا إداريا بمخالفات جمع التبرعات.

ركائز استراتيجية


هذا وتمثلت الركائز الإستراتيجية للمركز الوطني في: البناء المؤسسي للمركز، وتعزيز الثقة، وتفعيل المشاركة، والمحرك الإستراتيجي للقطاع، والتطوير والنمو الكمي والنوعي للقطاع.

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