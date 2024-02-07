أكثر من 625 مليون ريال تبرعات شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

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بلغ حجم التبرعات لصالح "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة" أكثر من 625 مليون ريال، في الشهر الرابع على انطلاقها.
إجمالي التبرعات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني ووصل إجمالي المتبرعين حتى اليوم الأربعاء إلى مليون و715 ألفًا و670 شخصًا، بإجمالي تبرعات بلغ 625 مليونًا و533 ألفًا و263 ريالاً.
وانطلقت الحملة في الثاني من نوفمبر، عبر منصة "ساهم"، بناءً على توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله – الدعوة، بإطلاق حملة تبرعات شعبية عبر منصة "ساهم"، التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
تبرع خادم الحرمين وولي العهد للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطينيوأعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، خلال التدشين، عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لهذه الحملة بمبلغ قدره 30 مليون ريال.
كما أعلن عن تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمبلغ 20 مليون ريال.
وأوضح أنه سيجري جمع التبرعات عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك من خلال تطبيق "ساهم" أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة، أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز؛ مبيناً أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية، وتصل إلى مستحقيها كاملة.
قنوات التبرع عبر منصة ساهمويمكن التبرع للحملة عبر منصة "ساهم" على الرابط الإلكتروني التالي: https://sahem.ksrelief.org/Gaza.
كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA5580000504608018899998) مصرف الراجحي
أو تحميل تطبيق "ساهم" على أجهزة الجوال عبر متجري أبل وجوجل بلاي.