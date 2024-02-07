أكثر من 625 مليون ريال تبرعات شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

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بلغ حجم التبرعات لصالح "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة" أكثر من 625 مليون ريال، في الشهر الرابع على انطلاقها. اضافة اعلان





إجمالي التبرعات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني



تبرع خادم الحرمين وولي العهد للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني



قنوات التبرع عبر منصة ساهم

