أكثر من 614 مليار ريال تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين

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سجّلت تبرّعات "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة" نحو 510 ملايين ريال في مستهل الشهر الثالث على انطلاقها. اضافة اعلان

وبلغ مجموع المتبرعين مليونًا و461 ألفًا و84 شخصًا، بحصيلة تبرعات بلغت 614 مليار ريال و264 ألفًا و38 ريالاً، مع تزايد عدد المتبرعين بوتيرة سريعة في الحملة.





الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة



قنوات التبرع للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني

