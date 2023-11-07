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أكثر من 6 ملايين مصل وزائر للمسجد النبوي خلال أسبوع

المسجد النبوي
المسجد النبوي
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استقبل المسجد النبوي أكثر من 6 ملايين و252 ألفًا  و79 مصلٍيًا وزائرًا  خلال الأسبوع الماضي, بزيادة أكثر من نصف مليون مصلٍّ عن سابقه، ووفقًا لتقرير الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.اضافة اعلان
ونظمت إدارة الحشود بالمسجد النبوي، دخول أكثر من 493 ألفًا و147 زائرًا للسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى 134 ألفًا و547 مصليًا في الروضة الشريفة بسكينة واطمئنان. 

كثافة في أعداد المصلين

ويشهد المسجد النبوي كثافة في أعداد المصلين، يصاحب ذلك جهودًا تقوم بها مختلف الجهات العاملة تضمّنت خدمات تبذلها إدارة التوجيه والإرشاد لتوعية المصلين بمختلف اللغات من خلال كادر يقدّم المواد والإهداءات التوعوية والإرشادية للزائرين بلغاتهم في خمسة مواقع في المسجد النبوي تشمل أبواب 336 و 328 و364 و301 و316.

خدمات ميدانية على مدار الساعة

إضافة إلى الخدمات الميدانية على مدار الساعة، والإشراف على انتظام برامج التعقيم، والتنظيف، والتبخير، والسقيا، وتنظيم الدخول والخروج، وبرامج التوعية عبر الإصدارات المقروءة والشاشات الإلكترونية، ومتابعة حالة الطقس بشكل مستمر لوقاية المصلين أثناء هطول الأمطار ومن الشمس .



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