أكثر من 555 مليون ريال تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين

أ أ

سجلت التبرعات لصالح "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، أكثر من 555 مليون ريال، مع نهاية الأسبوع السادس من انطلاقها. اضافة اعلان

وبلغ إجمالي المتبرعين حتى الآن مليون و193 ألفًا و643 شخصًا، بإجمالي تبرعات بلغ 555 مليونًا و471 ألفًا و20 ريالاً.





الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة



قنوات التبرع للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة



اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة

