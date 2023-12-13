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أكثر من 555 مليون ريال تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
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سجلت التبرعات لصالح "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، أكثر من 555 مليون ريال، مع نهاية الأسبوع السادس من انطلاقها.اضافة اعلان
وبلغ إجمالي المتبرعين حتى الآن مليون و193 ألفًا و643 شخصًا، بإجمالي تبرعات بلغ 555 مليونًا و471 ألفًا و20 ريالاً.

الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وانطلقت الحملة عبر منصة "ساهم" في الثاني من نوفمبر الجاري، بناءً على توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله – الدعوة، بإطلاق حملة تبرعات شعبية عبر منصة "ساهم"، التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
وأعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، خلال التدشين، عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لهذه الحملة بمبلغ قدره 30 مليون ريال.
كما أعلن عن تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمبلغ 20 مليون ريال.

قنوات التبرع للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وأوضح أنه سيجري جمع التبرعات عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك من خلال تطبيق "ساهم" أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة، أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز؛ مبيناً أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية، وتصل إلى مستحقيها كاملة.
ويمكن التبرع للحملة عبر منصة "ساهم" على الرابط الإلكتروني التالي: https://sahem.ksrelief.org/Gaza.
 كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA5580000504608018899998) مصرف الراجحي
 أو تحميل تطبيق "ساهم" على أجهزة الجوال عبر متجري أبل وجوجل بلاي.


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