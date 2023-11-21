أكثر من 5 ملايين زائر للمسجد النبوي خلال أسبوع

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أعلنت وكالة رئاسة المسجد النبوي، عن استقبال أكثر من خمسة ملايين مصل وزائر خلال الأسبوع الأول من شهر جمادى الأولى الجاري. اضافة اعلان

وأفادت الوكالة بأنها استقبلت خلال الأسبوع الأول من جمادى الأولى خمسة ملايين و364 ألف مصل وزائر.





تنسيق مع مختلف الجهات



pic.twitter.com/BZ7xPxri3j فيديو | أكثر من ٥ ملايين مصل وزائر في المسجد النبوي خلال الأسبوع الأول من جمادى الأولى #الإخبارية November 21, 2023

وأشارت إلى أنها كثفت أعمالها مع الجهات الأمنية والخدمية والصحية الإسعافية والتطوعية لتقديم الخدمات التي تعين الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي على أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.ونظمت وسائل الدخول للسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى آلاف المصلين بالروضة الشريفة.