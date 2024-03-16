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أكثر من 432 مليون ريال تبرعات للحملة الوطنية للعمل الخيري

منصة إحسان
منصة إحسان
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بلغت التبرعات الأولية لصالح الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر  منصة إحسان، 432 مليون ريال في غضون ساعات قليلة من انطلاقها.اضافة اعلان
وتبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بـ 40 مليون ريال، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بـ 30 مليون ريال، لصالح الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة، عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان).
بينما تبرعت شركة أرامكو بـ 35 مليون ريال لصالح الحملة التي انطلقت مساء اليوم الجمعة 5 من رمضان 1445هـ الموافق 15 من مارس 2024، وتستمر حتى نهاية الشهر الفضيل.


استقبال التبرعات عبر منصة إحسان

وتستقبل منصة إحسان إسهامات المحسنين والباذلين رقميًا خلال الحملة في مختلف المجالات الخيرية والتنموية، ولصندوق إحسان الوقفي، بكل موثوقية وأمان من خلال تطبيق المنصة وموقعها الإلكتروني (Ehsan.sa) أو عبر الرقم الموحد: 8001247000.

منصة إحسان

 وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) قد كُلِّفت بتأسيس منصة إحسان بموجب أمرٍ سامٍ كريم.
تحظى المنصة بمتابعة لجنة إشرافية مكونة من 13 جهة حكومية تعمل وفق حوكمة متينة ومحكّمة ضمن المساعي الوطنية الرامية إلى تمكين القطاع الخيري رقميًا بما يدعم مكانة المملكة الرائدة في الخير والعطاء.
وبلغ إجمالي التبرعات التي تلقتها المنصة منذ إطلاقها حتى الآن ما يزيد على 5 مليارات ريال وصل نفعها لأكثر من 4.8 ملايين مستفيد ومستفيدة من الفئات المستحقة.

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