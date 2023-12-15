أكثر من 3 آلاف بالمسجد الحرام.. كيف يحجز المعتمر العربة الكهربائية؟

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خصصت هيئة العناية بشؤون الحرمين، أكثر من 3 آلاف عربة كهربائية لخدمة المعتمرين والقاصدين.

وتم تخصيص مسارات محددة للعربات الكهربائية، ينتشر فيها الموظفون للتأكد من عملية سير وسلاسة الحركة داخل الممرات، ومنع التكدس وتلافي الازدحام على مدار 24 ساعة. اضافة اعلان





كيف يستفيد المعتمر من التقنية الحديثة لحجز العربة الكهربائية بكل يسر وسهولة؟







مدير إدارة التنقل بهيئة العناية بشؤون الحرمين أحمد المقاطي يجيبpic.twitter.com/FLyXsmsvFU #الإخبارية فيديو | كيف يستفيد المعتمر من التقنية الحديثة لحجز العربة الكهربائية بكل يسر وسهولة؟مدير إدارة التنقل بهيئة العناية بشؤون الحرمين أحمد المقاطي يجيب #برنامج_120 December 15, 2023

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أوضح مدير إدارة التنقل بهيئة العناية بشؤون الحرمين، أحمد المقاطي، أنه يوجد تطبيق تنقل خاص بالعربات الكهربائية الذي يسهل للمعتمر والقاصدين إمكانية حفظ العربات.وأضاف أنه يمكن اختيار مقعد أو مقعدين بسائق أو سائقة، مع إمكانية حجز عبر تطبيق تنقل، أو عن طريق إمكانية تطبيق نسك التابع لوزارة الحج تيسيرًا لضيوف الرحمن.