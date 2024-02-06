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أكثر من 248 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي في يناير

النقل
الهيئة العامة للنقل
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نفّذت الهيئة العامة للنقل ممثلةً في الإدارة العامة للرقابة بالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر يناير الماضي.

 

فحص النقل البري

ونتج عنها 239,717 عملية فحص في أنشطة النقل البري؛ منها 237,082 عملية فحص لمركبات النقل، و936 عملية فحص للمركبات الأجنبية.اضافة اعلان
وأوضحت الهيئة، أن عدد الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة بلغت 1699 زيارة، كما نفذت الفرق الرقابية 9,195 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، إضافة إلى 6 زيارات في النقل السككي.
وأشارت إلى رصدها خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 26,108 مخالفات محررة، فيما سجلت عمليات الرصد الآلي 6,779 مخالفةً، بينما سجلت الفرق الرقابية 158 مخالفة في أنشطة النقل البحري و16 ملاحظة في أنشطة النقل السككي.

 

مخالفات النقل البري

وأكدت هيئة النقل، أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال شهر يناير الماضي بلغت 93%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 98% ، مفيدةً أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل تنوّعت ما بين تشغيل المركبات بدون بطاقة تشغيل أو ببطاقة تشغيل ملغية، وعدم وجود وثيقة لنقل البضاعة، وعدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة، إضافة إلى عدم مطابقة حواجز الحماية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وكذلك استعمال سيارة لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد.
وأبانت أن نشاط نقل البضائع سجل أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص، والأجرة، بالإضافة إلى النقل التعليمي.
يُذكر أن منطقة مكة المكرمة كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر يناير، حيث سجلت 10,170 مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ 8,939 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ 4,098 مخالفة، وأخيرًا منطقة المدينة المنورة بـ 3,170 مخالفة.

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