أكثر من ١٠٠ محطة في الـ 6 صباحا .. "حافلات المدينة" يستأنف غداً خدمة نقل المستفيدين

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يعاود مشروع حافلات المدينة المنورة للنقل العام، ثاني أيام العيد، غداً، تقديم خدمة نقل المستفيدين عبر ستة مسارات، تشمل ١٠٢ محطة وقوف في مختلف الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة المنورة.



موعد بدء مشروع حافلات المدينة المنورة:

حافلات النقل الترددي:

نقلة نوعية في خدمات النقل وتحسين البيئة:

ويبدأ تقديم الخدمة اعتباراً من الساعة الـ 6 صباحاً وحتى الـ 10 مساءً عبر مسار محطة قطار الحرمين السريع - المسجد النبوي، ومسار مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي - المسجد النبوي "على مدار ٢٤ ساعة" ومسار جامعة طيبة – العالية.كما يشمل مسار الميقات - الخالدية، ومسار القصواء - سيد الشهداء، ومسار مجمع طباعة المصحف الشريف - العالية.وأسهمت خدمة "النقل الترددي" في تحقيق انسيابية وصول آلاف المصلين من أرجاء المدينة المنورة إلى المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك.فيما أظهر تشغيل الخدمة ليلة الـ 29 من رمضان نجاحاً فائقاً في استيعاب كثافة أعداد المصلين، وسهولة إيصالهم عبر مختلف المحاور إلى المسجد، وإعادتهم إلى مواقعهم بعد انقضاء صلاة التراويح بسهولة انتظام، رغم إيقاف الخدمة باتجاه المسجد النبوي بعد مغرب اليوم، نظراً لكثافة حركة المصلين في نطاق المنطقة المركزية.وتمثّل الخدمة التي تشرف على تشغيلها هيئة تطوير المدينة المنورة، ومرور المنطقة، نقلة نوعية في خدمات النقل وتحسين البيئة المحيطة بالمسجد النبوي، وتقليص أعداد المركبات، وتنظيم وصول حشود المصلين من مختلف أحياء المدينة المنورة عبر أسطول من الحافلات المكيفة التي خصّص لها عدة محطات لاستقبال ونقل المصلين، وكذلك مسارات خاصة في المنطقة المركزية مخصصة للخدمة لتسهيل إنزال وصعود الركاب، حيث نجحت خدمة النقل الترددي في تنفيذ أكثر من 15 ألف رحلة نقل عبر مختلف الطرقات الرئيسية بالمدينة المنورة خلال الـ 20 يوماً الأولى من شهر رمضان هذا العام نقلت خلالها أكثر من نصف مليون مصلٍ إلى المسجد النبوي، لتعزّز الخدمة مسيرة نجاحها للعام السادس على التوالي.