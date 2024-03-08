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أقلها 7 بطريف.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، أنه سجل اليوم حالة من الدفء مع ارتفاع طفيف ملحوظ لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.اضافة اعلان

* درجات الحرارة العظمى

وأوضح عبر حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 35 درجة في شرورة، وأقلها 7 درجات في طريف شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 33 في نجران ووادي الدواسر، و32 درجة في مكة والقنفذة، و31 في جازان، و30 في ينبع، و29 في المدينة المنورة، و27 في الرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 7، والقريات والسودة 8، وحائل وتبوك 10، وسكاكا وعرعر 12 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

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