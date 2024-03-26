الثلاثاء، 16 رمضان 1445 ، 26 مارس 2024

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أقلها 6 بطريف.. درجات الحرارة المسجلة اليوم 16 رمضان

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 32 في القنفذة، وأقلها 6 درجات في طريف شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 30 في مكة المكرمة وجدة وجازان، و27 درجة في المدينة المنورة و23 في الرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 6، والقريات والسودة 7، وتبوك وسكاكا وعرعر والصمان 9، والباحة والتنهات والدهناء 10، وحائل والمجمعة 11 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

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