أقلها 6 بطريف.. درجات الحرارة المسجلة اليوم 16 رمضان

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم
أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 32
في القنفذة، وأقلها 6 درجات في طريف شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 30 في مكة المكرمة وجدة وجازان، و27 درجة في المدينة المنورة و23 في الرياض.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 6، والقريات والسودة 7، وتبوك وسكاكا وعرعر والصمان 9، والباحة والتنهات والدهناء 10، وحائل والمجمعة 11 درجة مئوية.