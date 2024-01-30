أقلها 3 في طريف.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 34
في شرورة، و13 في نجران، وأقلها 3 في طريف شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 30 درجة في جازان ووادي الدواسر وبيشة، و27 في مكة المكرمة، و26 في الرياض، و23 في المدينة المنورة.
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 3، والقريات وحائل وتبوك 4، والسودة 5، وحائل وعرعر ورفحاء 6، وسكاكا 7، وأبها وحفر الباطن وبريدة والعلا 10 درجات مئوية.