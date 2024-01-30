الثلاثاء، 18 رجب 1445 ، 30 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أقلها 3 في طريف.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم

درجات الحرارة - الشتاء
درجات الحرارة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
اضافة اعلان

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 34 في شرورة، و13 في نجران، وأقلها 3 في طريف شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 30 درجة في جازان ووادي الدواسر وبيشة، و27 في مكة المكرمة، و26 في الرياض، و23 في المدينة المنورة.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 3، والقريات وحائل وتبوك 4، والسودة 5، وحائل وعرعر ورفحاء 6، وسكاكا 7، وأبها وحفر الباطن وبريدة والعلا 10 درجات مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

تصل إلى 50 ألف ريال.. غرامات مخالفات أبراج الجوال الثابت والمتنقل

عاجل.. طقس وسط الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر سكان مكة وهذه المناطق من البرد والمطر

توقعات "الأرصاد": أمطار على 6 مناطق وضباب بالشرقية وجازان

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الثلاثاء للمواطنين: أمطار وضباب.. دفئوا أنفسكم

عاجل.. فتح النار على مواطن.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في قاتل بعسير

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

درجات الحرارة - الشتاء 12:37 م الإثنين، 29 يناير 2024

أقلها 3 في طريف.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف 11:53 ص الأحد، 28 يناير 2024

درجات الحرارة.. العظمى 32 في شرورة والصغرى 2 في طريف

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف 10:19 ص الخميس، 25 يناير 2024

أقلها 2 في طريف.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف 12:05 م الأربعاء، 24 يناير 2024

درجات الحرارة.. العظمى 32 في مكة والصغرى 3 بطريف

اقرأ أيضا

الداخلية
2:00 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. ارتكب هذه الجريمة.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بالرياض

وزارة الداخلية
1:29 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

الداخلية تنفذ حكم الشرع في قاتل بمكة

مساند
1:15 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

6 حالات لتعويض صاحب العمل والعامل عبر منصة مساند

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:08 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

مواقيت الصلاة الثلاثاء 18 رجب.. 7 ساعات بين صلاتي الفجر والظهر في الباحة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الامطار - المرور
11:42 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

تنبيه مهم لـ"المرور" حول الالتزام بقواعد القيادة عند هطول الأمطار

حقائق-لم-تكن-تعرفها-عن-تاريخ-الخطوط-الجوية-السعودية
11:37 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. بـ6 آلاف ريال.. الخطوط الجوية تُعلن عن برنامج توظيف لحملة الثانوية فأعلى

آي فون
11:17 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

4 ميزات جديدة.. "أبل" تستعد للإعلان عن أكبر تحديث في تاريخ "آيفون"

أرامكو2
10:13 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

توجيه عاجل لـ "أرامكو" بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية عند 12 مليون برميل يوميًا

أهم 10
9:27 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. موعد صرف حساب المواطن ومفاجأة بشأن حكم الحج عمن مات وهو لايصلي

حساب المواطن
9:06 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. متى يتم صرف دعم حساب المواطن لشهر فبراير 2024؟