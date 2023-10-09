أعلاها 45.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على
معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة
العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 45
درجة في مكة المكرمة.
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وأضاف أنه سجل اليوم 41 درجة في الأحساء والعلا وجدة والدمام، و40 في المدينة وبريدة والصمان وينبع، و39 درجة في الرياض والتنهات والدهناء.
درجات الحرارة الصغرى
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على
النحو التالي:
أبها 15، والباحة 18، وطريف والطائف القريات 19 درجة مئوية.