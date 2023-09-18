أعلاها 44 مئوية.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على
معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 44
درجة في مكة والأحساء والخرج، و43 في المدينة والرياض والدمام وحفر الباطن والصمان
ووادي الدواسر.
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وأضاف أنه سجل اليوم 42 درجة في الدوادمي والتنهات وشرورة والعلا والدهناء، و41 في رفحاء والمجمعة.
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درجات الحرارة الصغرىأما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على
النحو التالي:
أبها 19، والباحة والقريات وطريف 20، والطائف 23 درجة مئوية.
القريات 17، وطريف 18، وأبها 19، والباحة 20، والطائف 23 درجة مئوية.